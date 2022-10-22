Потасовка с автоматом в Актау оказалась розыгрышем

Кадр видео
Полную версию розыгрыша разместил у себя в Instagram местный блогер Дархан Иманов.
По сценарию пранка, перепалка должна была произойти в кафе именно с гостем из Атырау - его попросили разыграть приятели.
После стычки в кафе его силой усадили в машину и вывезли за город к столовой. В итоге герой пранка должен был выйти «один на один» с одним из оппонентов, но ее остановили и признались, что это розыгрыш.
Напомним, в Сети изначально появился именно сокращенный вариант видео.
Напомним, в феврале этого года купание в ванне устроили молодые ребята на «зебре» между 11 и 12 микрорайонами. Полиция оформила на них протоколы.
А вот блогеров, которые с игрушечным автоматом разъезжали по городу, не осталось без внимания подполковника полиции Нуралина Баржикова. Он увидел в салоне проезжающего авто предмет, похожий на автомат, и сразу же последовал за машиной. Остановив автотранспорт, он убедился, что оружие ненастоящее.
По сценарию пранка, перепалка должна была произойти в кафе именно с гостем из Атырау - его попросили разыграть приятели.
После стычки в кафе его силой усадили в машину и вывезли за город к столовой. В итоге герой пранка должен был выйти «один на один» с одним из оппонентов, но ее остановили и признались, что это розыгрыш.
Напомним, в Сети изначально появился именно сокращенный вариант видео.
Напомним, в феврале этого года купание в ванне устроили молодые ребята на «зебре» между 11 и 12 микрорайонами. Полиция оформила на них протоколы.
А вот блогеров, которые с игрушечным автоматом разъезжали по городу, не осталось без внимания подполковника полиции Нуралина Баржикова. Он увидел в салоне проезжающего авто предмет, похожий на автомат, и сразу же последовал за машиной. Остановив автотранспорт, он убедился, что оружие ненастоящее.
Оставьте свой комментарий первым.