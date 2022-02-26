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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 2059

Купание в ванне устроили молодые люди в центре Актау

Видео с купанием в ванне на «зебре» парни опубликовали в социальных сетях.

Кадр видео
По кадрам ролика видно, как несколько молодых ребят вытащили ванну на пешеходный переход между 11 и 12 микрорайонами. После чего один из них усаживается в неё, а двое поливают на его голову воду из пятилитровых бутылок.

Видео не осталось без внимания страж порядка.

В департаменте полиции сообщили, что один из молодых людей проиграл спор, в связи с чем ему пришлось искупаться таким образом.

За нарушение правил дорожного движения пешеходами на них был составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения). Также составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) за купание на дороге.





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Комментарии ( 3 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:50
Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) -Вам не кажется,что все эти пункты статьи можно и нужно применять к нашим чиновникам еженедельно??
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 13:33
12-й регион,Может, у них крутые родители
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:32
А где извинения с виноватыми (типа) рожами и блеющим голоском? "Давай даканца радной!"
 
 

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