Купание в ванне устроили молодые люди в центре Актау

Кадр видео

По кадрам ролика видно, как несколько молодых ребят вытащили ванну на пешеходный переход между 11 и 12 микрорайонами. После чего один из них усаживается в неё, а двое поливают на его голову воду из пятилитровых бутылок.



Видео не осталось без внимания страж порядка.



В департаменте полиции сообщили, что один из молодых людей проиграл спор, в связи с чем ему пришлось искупаться таким образом.



За нарушение правил дорожного движения пешеходами на них был составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения). Также составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов) за купание на дороге.





