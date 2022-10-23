Чиновники объяснили странную установку дорожных знаков в пригороде Актау

Фото жителей жилого массива Рауан
В связи с завершением строительства внутренних автодорог в жилом массиве Рауан были установлены дорожные знаки на участках старых тротуаров.
Что касается плиточной тротуарной дорожки, как заверили местные власти, её скоро демонтируют. Пешеходная зона будет на другом участке.
Напомним, жители жилого массива Рауан пожаловались на непродуманную установку дорожных знаков.
- Данные знаки предусмотрены по проекту. Согласно ПДД они обязательны для регулирования движения автомашин, - отметили в городском акимате.
Что касается плиточной тротуарной дорожки, как заверили местные власти, её скоро демонтируют. Пешеходная зона будет на другом участке.
- Начаты работы по проектированию ПСД по благоустройству прилегающей к дороге территории, где будет новый тротуар и освещение, - пообещали в городском акимате.
Напомним, жители жилого массива Рауан пожаловались на непродуманную установку дорожных знаков.