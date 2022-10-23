Чиновники объяснили странную установку дорожных знаков в пригороде Актау

- Данные знаки предусмотрены по проекту. Согласно ПДД они обязательны для регулирования движения автомашин, - отметили в городском акимате.

- Начаты работы по проектированию ПСД по благоустройству прилегающей к дороге территории, где будет новый тротуар и освещение, - пообещали в городском акимате.