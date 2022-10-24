Директор Мангистауского детского дома получила награду из рук президента Казахстана

- С момента окончания в 1983 году алматинского Национального медицинского университета, педиатрического факультета я работаю в области медицины. В 2015 году стала главным врачом областной инфекционной больницы. В 2018 году перевели в детский дом. Сейчас моя главная задача - дать детям почувствовать ауру дома, оказать эмоциональную и психологическую поддержку. Поэтому мы запустили проект «Наш общий дом». Следующая большая новость заключается в том, что с помощью спонсоров мы открыли реабилитационный центр для детского дома на сумму 30 миллионов тенге. Один из наших детей с синдромом Дауна встал на ноги и пошел, - поделилась Сару Ермуханова.

В преддверии праздника в Астане были награждены представители нескольких медицинских организаций, которые принимают участие в развитии здравоохранения нашей страны. Одна из тех, кто получила медаль «Ерен еңбегі үшін» из рук Касым-Жомарта Токаева, руководитель областного специализированного детского дома Сару Ермуханова.По словам главного врача детского дома, педиатрия - сложная отрасль медицины. Ребенок не может сказать, что он болен, это надо увидеть, понять и почувствовать. Президент, вручив медаль, высоко оценил труд целого коллектива.Напомним, накануне заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев наградил ряд медицинских работников нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» и «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».