В Актау и пригороде будут курсировать новые автобусы с Wi-Fi

Из 16 новых автобусов 12 переданы на маршрут №105 (Актау-Баскудук-Мангистау). Остальные четыре автобуса будут подключены к внутригородским маршрутам.- Автобусы доставили в регион по поручению Нурлана Ногаева, акима области. Основные и единственные автобусы маршрута №105, соединяющие район и Актау, обновлены на 100%. Эта новая модель общественного транспорта производится в Казахстане. Автобусы впервые будут переданы в Актау и Мунайлинский район, - сказал Бекбол Орынбасаров, заместитель акима Мангистауской области.Вместимость автобусов составляет 78 мест. На каждом автобусе марки Yutong ZK 6116HG установлено пять камер видеонаблюдения, GPS, кондиционеры. Камеры видеонаблюдения на общественном транспорте подключены к Центру оперативного управления департамента внутренних дел Мангистауской области.- Кроме того, автобусы комфортны для людей с инвалидностью, также имеются терминалы приема онлайн-платежей, телефонный блок питания и Wi-Fi. Автобусы приобретены в рамках проекта АО «СПК «Каспий» по обновлению автобусного парка на условиях лизинга сроком на 7 лет. В июне в рамках данного проекта 12 автобусов были введены в эксплуатацию для маршрута №2 в Актау, – сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.