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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 678

В Актау и пригороде будут курсировать новые автобусы с Wi-Fi

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» доставило в регион 16 новых автобусов. Общественный транспорт оснащен видеокамерами и Wi-Fi. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

Фото ЦОК Мангистауской области
Из 16 новых автобусов 12 переданы на маршрут №105 (Актау-Баскудук-Мангистау). Остальные четыре автобуса будут подключены к внутригородским маршрутам.

- Автобусы доставили в регион по поручению Нурлана Ногаева, акима области. Основные и единственные автобусы маршрута №105, соединяющие район и Актау, обновлены на 100%. Эта новая модель общественного транспорта производится в Казахстане. Автобусы впервые будут переданы в Актау и Мунайлинский район, - сказал Бекбол Орынбасаров, заместитель акима Мангистауской области.

Вместимость автобусов составляет 78 мест. На каждом автобусе марки Yutong ZK 6116HG установлено пять камер видеонаблюдения, GPS, кондиционеры. Камеры видеонаблюдения на общественном транспорте подключены к Центру оперативного управления департамента внутренних дел Мангистауской области.

В Актау и пригороде будут курсировать новые автобусы с Wi-Fi


- Кроме того, автобусы комфортны для людей с инвалидностью, также имеются терминалы приема онлайн-платежей, телефонный блок питания и Wi-Fi. Автобусы приобретены в рамках проекта АО «СПК «Каспий» по обновлению автобусного парка на условиях лизинга сроком на 7 лет. В июне в рамках данного проекта 12 автобусов были введены в эксплуатацию для маршрута №2 в Актау, – сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.



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