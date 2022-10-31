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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 1011

Летающие над домами вертолёты взволновали жителей Актау

Жители нескольких микрорайонов Актау сообщают о том, что над их домами летают вертолёты. Военную летную технику горожане сняли на видео. Редакция ожидает комментарий от департамента пограничной службы КНБ РК по данному факту.

Фото очевидцев
О летающей над домами технике сообщают жители 12, 26, 27 микрорайонов, а также посёлка Приморский. По словам людей, вертолёты издают громкие звуки и пугают своим присутствием.

Летающие над домами вертолёты взволновали жителей Актау


- Над нашим домом низко кружит вертолёт, по звуку словно не один. Немного жутко становится от этого, поскольку события в мире заставляют нерадостно реагировать на военную технику в жилых кварталах. Неужели нельзя заранее предупреждать людей, если это какие-то учения, - сетуют горожане.

По некоторым данным, в регионе в первых числах ноября ожидается визит главы государства. Редакция пока не располагает информацией, связаны ли полёты военной техники с этим событием. Мы ожидаем комментарий от компетентных органов.










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Комментарии ( 1 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 14:34
Вчера же предупреждали, что будут какие-то выбросы в атмосферу и советовали не выходить на улицу без крайней необходимости. Чи цэ прыкол був?
 
 

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