Летающие над домами вертолёты взволновали жителей Актау

О летающей над домами технике сообщают жители 12, 26, 27 микрорайонов, а также посёлка Приморский. По словам людей, вертолёты издают громкие звуки и пугают своим присутствием.- Над нашим домом низко кружит вертолёт, по звуку словно не один. Немного жутко становится от этого, поскольку события в мире заставляют нерадостно реагировать на военную технику в жилых кварталах. Неужели нельзя заранее предупреждать людей, если это какие-то учения, - сетуют горожане.По некоторым данным, в регионе в первых числах ноября ожидается визит главы государства. Редакция пока не располагает информацией, связаны ли полёты военной техники с этим событием. Мы ожидаем комментарий от компетентных органов.