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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 208

Жители дома в 12 микрорайоне Актау пожаловались на частичное отсутствие отопления в квартирах

По словам жителей 9 дома в 12 микрорайоне, во всех трёхкомнатных квартирах в их здании нет отопления. Жильцы жалуются на бездействие обслуживающей организации (КСК). Редакция ожидает комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото
По словам жительницы дома, они обращались в обслуживающую организацию, однако там не смогли ответить, почему в квартирах не полностью дали отопление.

- КСК пожимают плечами, а у нас на одной стороне нет вообще отопления, а с другой стороны чуть тёплые батареи. Во всём доме такая проблема в трёхкомнатных квартирах. Живём с обогревателями, а за тепло платим, как все, - рассказала жительница дома.

Ранее городской акимат сообщал, что все жилые дома в Актау подключены к отоплению.

Редакция ожидает комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:20
Только вчера акимат отрапортовал, что проблем с отоплением нем, по всем домам в городе тепло запущено.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:07
В 22 доме 12 мкр.такая же проблема
 
 

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