Жители дома в 12 микрорайоне Актау пожаловались на частичное отсутствие отопления в квартирах

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По словам жительницы дома, они обращались в обслуживающую организацию, однако там не смогли ответить, почему в квартирах не полностью дали отопление.
- КСК пожимают плечами, а у нас на одной стороне нет вообще отопления, а с другой стороны чуть тёплые батареи. Во всём доме такая проблема в трёхкомнатных квартирах. Живём с обогревателями, а за тепло платим, как все, - рассказала жительница дома.
Ранее городской акимат сообщал, что все жилые дома в Актау подключены к отоплению.
Редакция ожидает комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
- КСК пожимают плечами, а у нас на одной стороне нет вообще отопления, а с другой стороны чуть тёплые батареи. Во всём доме такая проблема в трёхкомнатных квартирах. Живём с обогревателями, а за тепло платим, как все, - рассказала жительница дома.
Ранее городской акимат сообщал, что все жилые дома в Актау подключены к отоплению.
Редакция ожидает комментарий от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».