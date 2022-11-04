Варварством и произволом назвал вырубку деревьев аким Актау и обещал наказать виновных

Фото очевидцев
Произодшее в 11 микрорайоне событие и действия коммунальщиков градоначальник назвал «произволом и варварством».
- Я наблюдаю за тем, как вырубки деревьев стали для Актау настоящей напастью. Для региона, где наблюдается нехватка воды, посадить и вырасти одно дерево - колоссальный труд тысячи людей. Сегодняшний инцидент, который произошёл по адресу: 11 микрорайон, 60 дом, тому доказательство. Я поддерживаю возмущение актаусцев. Это настоящий произвол и варварство. Мы никогда не дадим разрешение на уничтожение зелёных насаждений. Каждое дерево в Актау под присмотром и защитой не только акимата, но и специалистов из Ботанического сада. Сегодня на место выехали специалисты городского отдела ЖКХ. Ответственные за это будут наказаны, - написал аким города Ербол Избергенов.
Аким отметил, что в стране введена компенсационная посадка - 10 деревьев вместо одного вырубленного и повышение административного штрафа за это деяние в два раза.
- Я уверен, данные поправки в законодательство по ужесточению наказания за вырубку деревьев помогут нам сохранить наш зелёный фонд, - добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что в 11 микрорайоне Актау коммунальщики вырубили деревья. Это увидели неравнодушные жители города, которые потребовали объяснений. В ответ коммунальщики показали фотографию документа, в котором говорится о том, что отдел ЖКХ в акимате даёт согласие на перенос деревьев с проезжей части. Однако не деле коммунальщики срубили живые деревья. Горожане не исключают, что сделано это было по обращению собственника коммерческого помещения. Эту информацию в акимате никак не комментируют.
Напомним, в 2021 году в Алматы произошёл похожий инцидент: на территории, прилегающей к торговому дому Sulpak, были вырублены деревья. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили в вырубке компанию Sulpak. Сделано это якобы для того, чтобы с проезжей части был хорошо виден фасад магазина. В ответ в компании заявили, что территория, на которой произошёл снос, не находится в собственности Sulpak.
Дело дошло до суда. Виновной в вырубке деревьев признали Нуртаеву Жанну, которая заключила договор на благоустройство этого участка местности.
Её наказали, назначив штраф в размере 1500 МРП, то есть 4 миллиона 167 тысяч тенге.
- Я наблюдаю за тем, как вырубки деревьев стали для Актау настоящей напастью. Для региона, где наблюдается нехватка воды, посадить и вырасти одно дерево - колоссальный труд тысячи людей. Сегодняшний инцидент, который произошёл по адресу: 11 микрорайон, 60 дом, тому доказательство. Я поддерживаю возмущение актаусцев. Это настоящий произвол и варварство. Мы никогда не дадим разрешение на уничтожение зелёных насаждений. Каждое дерево в Актау под присмотром и защитой не только акимата, но и специалистов из Ботанического сада. Сегодня на место выехали специалисты городского отдела ЖКХ. Ответственные за это будут наказаны, - написал аким города Ербол Избергенов.
Аким отметил, что в стране введена компенсационная посадка - 10 деревьев вместо одного вырубленного и повышение административного штрафа за это деяние в два раза.
- Я уверен, данные поправки в законодательство по ужесточению наказания за вырубку деревьев помогут нам сохранить наш зелёный фонд, - добавил градоначальник.
Ранее сообщалось, что в 11 микрорайоне Актау коммунальщики вырубили деревья. Это увидели неравнодушные жители города, которые потребовали объяснений. В ответ коммунальщики показали фотографию документа, в котором говорится о том, что отдел ЖКХ в акимате даёт согласие на перенос деревьев с проезжей части. Однако не деле коммунальщики срубили живые деревья. Горожане не исключают, что сделано это было по обращению собственника коммерческого помещения. Эту информацию в акимате никак не комментируют.
Напомним, в 2021 году в Алматы произошёл похожий инцидент: на территории, прилегающей к торговому дому Sulpak, были вырублены деревья. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили в вырубке компанию Sulpak. Сделано это якобы для того, чтобы с проезжей части был хорошо виден фасад магазина. В ответ в компании заявили, что территория, на которой произошёл снос, не находится в собственности Sulpak.
Дело дошло до суда. Виновной в вырубке деревьев признали Нуртаеву Жанну, которая заключила договор на благоустройство этого участка местности.
Её наказали, назначив штраф в размере 1500 МРП, то есть 4 миллиона 167 тысяч тенге.
Оставьте свой комментарий первым.