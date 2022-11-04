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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 23:24

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Варварством и произволом назвал вырубку деревьев аким Актау и обещал наказать виновных

Аким города Ербол Избергенов отреагировал на инцидент в 11 микрорайоне, где, по его словам, незаконно срубили деревья, расположенные вдоль дороги. Он заявил, что поддерживает возмущение горожан и обещал наказать виновных. Об этом глава города написал на своей странице в социальных сетях.

Фото очевидцев
Произодшее в 11 микрорайоне событие и действия коммунальщиков градоначальник назвал «произволом и варварством».
 
- Я наблюдаю за тем, как вырубки деревьев стали для Актау настоящей напастью. Для региона, где наблюдается нехватка воды, посадить и вырасти одно дерево - колоссальный труд тысячи людей. Сегодняшний инцидент, который произошёл по адресу: 11 микрорайон, 60 дом, тому доказательство. Я поддерживаю возмущение актаусцев. Это настоящий произвол и варварство. Мы никогда не дадим разрешение на уничтожение зелёных насаждений. Каждое дерево в Актау под присмотром и защитой не только акимата, но и специалистов из Ботанического сада. Сегодня на место выехали специалисты городского отдела ЖКХ. Ответственные за это будут наказаны, - написал аким города Ербол Избергенов.

Аким отметил, что в стране введена компенсационная посадка - 10 деревьев вместо одного вырубленного и повышение административного штрафа за это деяние в два раза.

- Я уверен, данные поправки в законодательство по ужесточению наказания за вырубку деревьев помогут нам сохранить наш зелёный фонд, - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в 11 микрорайоне Актау коммунальщики вырубили деревья. Это увидели неравнодушные жители города, которые потребовали объяснений. В ответ коммунальщики показали фотографию документа, в котором говорится о том, что отдел ЖКХ в акимате даёт согласие на перенос деревьев с проезжей части. Однако не деле коммунальщики срубили живые деревья. Горожане не исключают, что сделано это было по обращению собственника коммерческого помещения. Эту информацию в акимате никак не комментируют.

Напомним, в 2021 году в Алматы произошёл похожий инцидент: на территории, прилегающей к торговому дому Sulpak, были вырублены деревья. Некоторые пользователи социальных сетей обвинили в вырубке компанию Sulpak. Сделано это якобы для того, чтобы с проезжей части был хорошо виден фасад магазина. В ответ в компании заявили, что территория, на которой произошёл снос, не находится в собственности Sulpak.

Дело дошло до суда. Виновной в вырубке деревьев признали Нуртаеву Жанну, которая заключила договор на благоустройство этого участка местности.
Её наказали, назначив штраф в размере 1500 МРП, то есть 4 миллиона 167 тысяч тенге.



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