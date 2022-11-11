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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 06:47

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Актау на мировой сёрфинг-карте?

Эрван Симон (Erwan Simon) - серфингист из Франции - прибыл в Актау, чтобы прокатиться на волнах Каспийского моря. Побывавший в 70 странах путешественник рассказал о том, почему выбрал побережье нашего города, да еще и в осеннее время года, как привлечь в страну серфингистов и каким образом Актау может оказаться на мировой серфинг-карте.

Фото и видео предоставлено Азаматом Сарсенбаевым
Lada.kz: Откуда Вы прибыли к нам в гости, как давно занимаетесь серфингом и в скольких местах побывали?

Эрван Симон: Мне 41 год, я из Франции. Занимаюсь серфингом более 30 лет - начинал еще в начале 90-х. Я побывал в 70 странах мира, и в Казахстане я впервые.

Lada.kz: Чем ваше внимание привлек именно Актау?

Эрван Симон: Я изучаю мир, и, как серфингист, ищу различные непопулярные или неизвестные места для серфинга. Основная моя цель - задокументировать нахождение в подобных локациях. 15 лет назад я впервые посетил Китай, где про серфинг практически ничего не было известно, но с тех в Китае уже образовалась сильная команда по серфингу, более того, там появилась олимпийская сборная по серфингу.

Многие люди считают, что серфинг существует только в океанах, там, где большие волны и мол там, где волны маленькие, смысла от серфинга нет. Однако это не так. Допустим в черноморской части Стамбула достаточно неплохие волны. И меня посетила мысль, если в Черном море есть такие условия для занятия серфингом, то почему их не может быть на Каспии?

Актау на мировой сёрфинг-карте?


Каспийское море окружают пять стран: Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан. Изучая это, я узнал, что в Азербайджане люди занимаются серфингом, но информации об этой культуре в других странах не было. Я посмотрел на карту, увидел, что в Казахстане одна из самых больших береговых линий Каспийского моря, а Актау - самый крупный населенный пункт на казахстанском побережье, поэтому я и выбрал ваш город.

Lada.kz: Вы провели в Актау три дня. На какое место из всех, где вы бывали, больше всего похож наш город?

Эрван Симон: Каспий очень схож с Черным морем, география показывает, что здесь похожие ветра, и, соответственно, волны. К примеру, Турция, северный Стамбул: несколько лет назад там не было серфингистов, но сейчас этот вид спорта стал там очень популярным. Там появились серф-кэмпы, отели и школы для серфингистов - это привлекает много людей, как обычных туристов, так и серфингистов. Можно сказать, что эта страна стала новой точкой на серфинг-карте мира. И, по моему мнению, в Актау ситуация очень похожа. И если не в течение года, но по прошествии трех-пяти, возможно десяти лет, серфинг начнет здесь развиваться. Люди увидят, что здесь есть волны и захотят их опробовать. И это является перспективой в привлечении туристов не только внутри страны, но и из-за рубежа.

Актау на мировой сёрфинг-карте?


Lada.kz: Как Вы считаете, выберут ли серферы мира наше побережье как альтернативу Черному морю?

Эрван Симон: Люди, занимающиеся серфингом, посещают места, предрасположенные для занятий им. Если человек хочет в Турцию - он поедет туда. Если человек хочет увидеть Каспийское море - он посетит его, неважно, в какую погоду. Для многих станет привлекательным сам факт посещения Актау, Казахстана. Ведь помимо моря у вас есть много других интересных мест. Для многих это станет опытом как с точки зрения нового места для сёрфинга, так и с точки зрения обычного туризма.

Lada.kz: Есть ли смысл развивать серфинг в Актау и почему?

Эрван Симон: Определенно есть смысл. Многие ассоциируют серфинг с Гавайями, хотя в том же Китае или Перу серфинг существовал очень давно, будучи одним из способов передвижения. Волны есть везде и, соответственно, серфинг связан не только с тропическими островами. Сама дисциплина становится официальной, привлекает финансовые вложения от частных лиц и от государства. В конце концов, серфинг стал олимпийским видом спорта. Актау может стать региональным центром серфинга для всего Казахстана - потенциал огромный. Есть возможность развивать свою серфинг-культуру в вашей стране.

Актау на мировой сёрфинг-карте?


Lada.kz: Как привлечь в Актау серфингистов со всего мира и что для этого нужно сделать?

Эрван Симон: Первое - нужны сами серфингисты. У вас есть волны, но нет спортсменов. Никто не видит, что здесь есть все для занятий серфингом, так как никто не подает пример. Второе - привлечение медиа. Освещение в социальных сетях, средствах массовой информации и тому подобное. К примеру, Азамат (блогер из Актау, сопровождающий Эрвана Симона в Актау - прим. автора) опубликовал видео, где я занимаюсь серфингом на Каспии и многие были удивлены, что подобное здесь вообще возможно. Третье - оборудование и оснащение. Нужны доски, гидрокостюмы. В Актау лучшее время для занятий серфингом - осеннее время, когда становится холодно. Допустим, в Калифорнии летом жарко, там люди занимаются серфингом без одежды, а зимой там, как и у вас, холодно и серферам приходится надевать гидрокостюмы. Думаю, этого хватит, чтобы нанести Актау на серфинг-карту мира.

Актау на мировой сёрфинг-карте?


Lada.kz: Что, помимо нашего моря, удивило Вас в Актау?

Эрван Симон: Очень приятно здесь находиться. Я заметил, что местная общественность не сфокусирована на море. Не увидел большого количества лодок, катамаранов, виндсерферов, кайтсерферов, рыбаков. Да, летом у вас пляжи переполнены народом, но что происходит в другие времена года? Люди снимают рассветы и закаты, но никак не задействуют водоем в своей жизни. По моему мнению, местные больше сконцентрированы на степи, чем на море. Для меня это очень удивительно: город находится на море, но люди с ним почти не контактируют. В общем и целом мне интересно, что люди думают о том, что я приехал заниматься серфингом в Актау. Как они считают, глупая это идея или они ее поддержат?





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