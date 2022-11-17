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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:54

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В Сети опубликован документ с суммами премиальных выплат ряда работников «МАЭК-Казатомпром»

В Сети появилась информация о начислении работникам товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» премиальных выплат. Обращение профсоюза YNTYMAQ к антикоррупционному департаменту Мангистау по этому поводу опубликовали в социальной сети Facebook.

Иллюстративное фото с сайта maek.kz
Обращение профсоюза YNTYMAQ появилось в Сети сегодня, 17 ноября. Его опубликовали в социальной сети Facebook.

В документе говорится о непропорциональном начислении премий работникам ТОО «МАЭК-Казатомпром».

К тексту заявления прилагается и документ с суммой выплат. В связи с этим работники просят провести проверку на предприятии на предмет правомерности этих премиальных выплат.



Редакция предоставит представителям ТОО «МАЭК-Казатомпром» возможность прокомментировать обнародованный документ.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:02
Не вижу никаких проблем.
Премия имеет какое-то соотношение к базовому окладу сотрудника, иными словами, чем больше ЗП - тем больше премия.
В сумме - просто копейки для МАЭКа, не понимаю зачем поднимают эту возьню. Премию дали не всем, я так полагаю - в этом и причина недовольства.
 
 

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