В Сети опубликован документ с суммами премиальных выплат ряда работников «МАЭК-Казатомпром»

Обращение профсоюза YNTYMAQ появилось в Сети сегодня, 17 ноября. Его опубликовали в социальной сети Facebook.В документе говорится о непропорциональном начислении премий работникам ТОО «МАЭК-Казатомпром».К тексту заявления прилагается и документ с суммой выплат. В связи с этим работники просят провести проверку на предприятии на предмет правомерности этих премиальных выплат.Редакция предоставит представителям ТОО «МАЭК-Казатомпром» возможность прокомментировать обнародованный документ.