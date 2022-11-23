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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 889

В Мангистау осудили организатора подпольного казино

В Жанаозене осудили организатора букмекерской конторы, в которой работало подпольное казино. Об этом сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

фото из открытых источников
Решением Жанаозенского городского суда мужчине ограничили свободу на один год.

- Казино, принимавшее клиентов под видом букмекерской конторы, выявили в июле текущего года в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Stop-игра» в микрорайоне «Рахат-1». Во время оперативно-розыскных мероприятий задержали организатора – Серикбаева Б. С. В отношении подозреваемого провели досудебное расследование по части 1 статьи 307 Уголовного Кодекса РК (Организация незаконного игорного бизнеса). Приговором Жанаозенского городского суда он получил один год ограничения свободы, – сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.



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