Гибель тюленей на Каспии: кому выгодно скрывать реальную статистику о погибших краснокнижных?

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Специалисты называют несколько причин гибели краснокнижного животного, в числе которых: изменение экосистемы, браконьерство и, конечно, нефтяной промысел.



- Этот вопрос давно в списке одной из главных проблем Каспийского моря, и заниматься этим, в первую очередь, должно министерство экологии и министерство индустрии, потому что индустрия, в первую очередь, как правило, нефтедобывающая. Данные об исследованиях причин гибели нерпы на Каспии разнятся, потому что полноценного исследования не было. У нас каждый суслик в поле агроном. Для полноценного анализа нужно от трёх до десяти лет детальных исследований, ведь страдает не только нерпа, но и всё биоразнообразие водоёма. Главная причина в печальной статистике - активное выкачивание нефти с шельфа Каспия. Знаете, почему ещё разнятся данные? Потому, что здесь идёт прямое лобби или даже давление на исполнительную власть региона со стороны нефтяных компаний, которые преследуют свои интересы. Кто платит, тот и заказывает музыку, как говорится. Это всегда было, есть и будет. Для объективности изучения реальных причин гибели тюленя необходимо активно подключать общественность, которая будет мониторить анализ, проводимый учёными, – рассказал Тимур Елеусизов.



Уже систематический выброс мёртвых тушек тюленя на Каспии привлекает внимание представителей высшего эшелона власти. Так, в ноябре Айжан Скакова, депутат Мажилиса Парламента, обратилась к Сериккали Брекешеву - министру экологии, геологии и природных ресурсов. Мажилисвумен в 2021 году озвучивала необходимость создания природного резервата для сохранения каспийского тюленя.



- В 20 веке численность эндемика насчитывала один миллион особей. Я удивляюсь, откуда специалисты берут данные о 300 тысячах особях? В настоящее время их осталось около 110 тысяч. Поэтому считаю необходимым создание природного резервата того охраняемого места, где нерпа смогла бы жить и размножаться. При этом в Казахстане отсутствует программа по сохранению биоразнообразия. Принятые в 1994 году решения по Конвенции о биологическом разнообразии остались без достижения необходимого эффекта. За 28 лет так и не удалось выполнить обязательства и системно выстроить государственную программу по сохранению флоры и фауны. Не выполняются обязательства по статье 6 данной Конвенции, в соответствии с которой страна должна разработать долгосрочную стратегию, до сих пор нет комплексного плана по сохранению отдельных видов флоры и фауны. Сегодня мы полноценно не защищаем ни один вид, будь то сайгак, снежный барс или тюлень. Между тем число птиц, рыб, млекопитающих сокращается не только на территории Казахстана. По данным WWF - Всемирного Фонда Дикой Природы, в мире количество флоры и фауны за последние 44 года сократилось на 60 процентов, – сообщила Айжан Скакова, депутат Мажилиса Парламента РК.



По словам депутата Мажилиса Парламента РК, ею подготовлен депутатский запрос на имя Романа Скляра, первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан.



- Совсем скоро, в декабре, состоится Конференция ООН по биоразнообразию, где правительства стран представят национальные планы действий по сохранению, защите, восстановлению и устойчивому управлению биоразнообразием к 2050 году. Нет пока эффективных механизмов по борьбе с загрязнениями морской акватории, действующими там нефтяными компаниями. Все эти вопросы необходимо решать в срочном порядке, – сказала Айжан Скакова.



Каспийского тюленя занесли в Красную книгу Казахстана в 2020 году, в тот год, когда в Мангистау произошло два факта жестокого обращения с животными со стороны человека.