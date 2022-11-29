Как на потребителях и коллективе отразится передача ТОО «МАЭК-Казатомпром» в управление акимата Мангистау

Фото из архива lada.kz
Как сообщили чиновники, деятельность энергокомбината будет осуществляться без изменений.
- Передача энергокомбината никак не отразится на потребителях. Кроме этого, не планируется никаких увольнений персонала. Обеспечение водой и электроэнергией потребителей будет осуществляться по прежней схеме. Что касается финансирования на содержание энергокогмбината, заработной платы, а также ремонтных работ, то это будет проводиться в рамках инвестиционной программы и тарифной сметы, – сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Мангистауской области.
Напомним, МАЭК передали в собственность акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление подписал Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана.
- Передача энергокомбината никак не отразится на потребителях. Кроме этого, не планируется никаких увольнений персонала. Обеспечение водой и электроэнергией потребителей будет осуществляться по прежней схеме. Что касается финансирования на содержание энергокогмбината, заработной платы, а также ремонтных работ, то это будет проводиться в рамках инвестиционной программы и тарифной сметы, – сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Мангистауской области.
Напомним, МАЭК передали в собственность акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление подписал Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана.
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