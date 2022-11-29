Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Ноября
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.99 KZT
  • €1 = 488.82 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:55

Просмотров: 456

Как на потребителях и коллективе отразится передача ТОО «МАЭК-Казатомпром» в управление акимата Мангистау

Передача ТОО «МАЭК-Казатомпром» в собственность акимата Мангистауской области никак не отразится на потребителях. Предприятие будет осуществлять свою деятельность без изменений. Об этом сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата.

Фото из архива lada.kz
Как сообщили чиновники, деятельность энергокомбината будет осуществляться без изменений.

- Передача энергокомбината никак не отразится на потребителях. Кроме этого, не планируется никаких увольнений персонала. Обеспечение водой и электроэнергией потребителей будет осуществляться по прежней схеме. Что касается финансирования на содержание энергокогмбината, заработной платы, а также ремонтных работ, то это будет проводиться в рамках инвестиционной программы и тарифной сметы, – сообщили в управлении энергетики и ЖКХ акимата Мангистауской области.

Напомним, МАЭК передали в собственность акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление подписал Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика