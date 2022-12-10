Отказавшихся от взяток чиновников наградили в Актау

Фото предоставили в антикоррупционной службе

В честь Международного дня борьбы с коррупцией в Мангистау наградили двух сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы Берика Бабаева и Жасулана Акана.



Как стало известно, на их банковские счета граждане, находящиеся на пробационном контроле, перечислили денежные средства через приложение «Kaspi». Госслужащие сообщили о случившемся непосредственным руководителям и антикоррупционной службе.



В результате эти двое граждан были привлечены к административной ответственности и каждый уплатил штраф в размере 428 000 тенге.



Также была объявлена благодарность руководителю службы внутренней безопасности департамента уголовно-исполнительной системы Бекзату Урбисинову, сотруднику департамента государственных доходов Рустаму Мугалбаеву, который обеспечил прозрачность и качественно провел внутренний анализ выявления коррупционных рисков.