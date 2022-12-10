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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 2331

Отказавшихся от взяток чиновников наградили в Актау

Благодарность госслужащим объявила антикоррупционная служба.

Фото предоставили в антикоррупционной службе
В честь Международного дня борьбы с коррупцией в Мангистау наградили двух сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы Берика Бабаева и Жасулана Акана.

Как стало известно, на их банковские счета граждане, находящиеся на пробационном контроле, перечислили денежные средства через приложение «Kaspi». Госслужащие сообщили о случившемся непосредственным руководителям и антикоррупционной службе.

В результате эти двое граждан были привлечены к административной ответственности и каждый уплатил штраф в размере 428 000 тенге.

Также была объявлена благодарность руководителю службы внутренней безопасности департамента уголовно-исполнительной системы Бекзату Урбисинову, сотруднику департамента государственных доходов Рустаму Мугалбаеву, который обеспечил прозрачность и качественно провел внутренний анализ выявления коррупционных рисков.



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Комментарии ( 6 )

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Argallo (Посетители) Сегодня, 20:53
Чиновников наградили за отказ взяток, когда город стоит без воды неделю из-за взятничества, рассмешили rofl
 
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  • Шевченко 81
  • arelav_74
 Placida (Посетители) Сегодня, 20:18
дОжили! Награждаем за честность! Мир, ты куда катишься?
Когда честность станет нормой, позовите..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Шевченко 81
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:12
Цитата: jokerok
Требуются уточнения.
Кто из тех что на фотке ДАВАЛ, кто БРАЛ и кто НЕ БРАЛ?

ЧТО?!, НЕ!, понятно, ВСЕ!, они дают и берут взятки друг другу...

Посмотри на эти лица
сразу пыл сойдёт с лица
потому что эти лица
взяток не берут, и "исправляются"...
Цитата: Ingul
Это, похоже,

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Жанар
  • kolu411
  • Космос
  • arelav_74
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:50
Это, похоже, только у нас за отказ от взятки еще и награждается.
Тогда надо награждать всех кто соблюдает законы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Жанар
  • Шевченко 81
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 17:49
Какие-то глупые взяткодатели. Кто же взятку проводит через банк? Взятки передают в виде наличных средств. Дали бы наличку и были бы сняты с пробационного контроля и не платили бы штраф. Наверное, лень было снять деньги с банкомата или со счёта.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 17:48
Требуются уточнения.
Кто из тех что на фотке ДАВАЛ, кто БРАЛ и кто НЕ БРАЛ?

А то так не понятно по лицам. uhmylka

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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