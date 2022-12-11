Старый и холодный вагон: поезд в Мангистау задержали на полтора часа

- В вагоне с детьми не было никаких условий, мы боялись за их здоровье, потому что очень холодно, - сказал один из родителей.

Инцидент случился на станции Мангистау 10 декабря во время отправки поезда сообщением Мангистау-Алматы. В бывшую столицу на чемпионат страны отправлялись тхэквондисты из нашей области.Родители говорят, что вагон слишком старый и холодный. Они потребовали пересадить их в новый вагон. Поезд пришлось остановить.Из-за возмущений родителей к поезду был присоединен новый вагон. В результате этого поезд отправился с задержкой на полтора часа.