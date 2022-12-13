Акимат Актау: В этом году деньги на новогоднее оформление города выделять не будут

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В акимате сообщили, что традиционно в городе будут установлены две елки, имеющиеся на балансе акимата. Они будут установлены в 11 микрорайоне на площади Ынтымак, а также у амфитеатра на набережной в 15 микрорайоне.



- В целях экономии бюджетных средств было решено использовать прошлогодние праздничные декорации. Отмечу, украшения пригодны для повторного использования. Проводить работы будут коммунальные службы города. Я надеюсь, жители нас поддержат, - сказал Галымжан Серикбаев, руководитель городского отдела ЖКХ.



Оформление города к Новому году начнется после Дня Независимости.