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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:31

Просмотров: 370

В Актау запустили первую блочно-модульную котельную

Блочно-модульную котельную запустили в 28А микрорайоне Актау. Она обеспечит теплом шесть домов и один детский сад. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс службу акимата Актау.

Фото ЦОК Мангистау
По сообщению акима Актау, в городе для решения проблемы дефицита тепла запланировано установить девять блочно-модульных котельных (БМК), пять из которых планируется установить до конца текущего года.

- Остальные четыре котла запланировано запустить в следующем году. В настоящее время шесть домов и один детский сад 28А микрорайона отключены от централизованной системы отопления и подключены к БМК. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся по адресам: 13 микрорайон – одна котельная, 15 микрорайон – две котельные и 33 микрорайон – одна котельная, – сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

В Актау запустили первую блочно-модульную котельную


По словам специалистов, необходимость установки возникла после жалоб жителей шести домов и руководства ДДУ. На сегодняшний день, как сообщают в акимате, проблема с недостатком тепла решена.



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