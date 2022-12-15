В Актау запустили первую блочно-модульную котельную

По сообщению акима Актау, в городе для решения проблемы дефицита тепла запланировано установить девять блочно-модульных котельных (БМК), пять из которых планируется установить до конца текущего года.- Остальные четыре котла запланировано запустить в следующем году. В настоящее время шесть домов и один детский сад 28А микрорайона отключены от централизованной системы отопления и подключены к БМК. На сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся по адресам: 13 микрорайон – одна котельная, 15 микрорайон – две котельные и 33 микрорайон – одна котельная, – сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.По словам специалистов, необходимость установки возникла после жалоб жителей шести домов и руководства ДДУ. На сегодняшний день, как сообщают в акимате, проблема с недостатком тепла решена.