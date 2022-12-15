СМИ: Убивший себя и троих детей в Мангистау мужчина насиловал падчерицу

Фото автора
Согласно посту журналистки в Instagram, детали произошедшего ей сообщила родственница матери убитых детей, пишет издание.
- Выяснилось, что мужчина при жизни отличался особой жестокостью. Он злоупотреблял спиртными напитками, избивал супругу, а также, якобы, изнасиловал 15-летнюю падчерицу. По словам женщины, опасаясь уголовного преследования, он решился на такой чудовищный поступок. Он разрушил жизнь падчерицы, от ревности забрал детей на тот свет и тем самым обрёк мою сестру на вечные страдания, – говорится в письме, которое прислали журналисту родные женщины.
Напомним, чудовищная трагедия произошла в Мангистауской области 11 декабря. 38-летний мужчина повесил троих малолетних детей, а после совершил суицид.
- Выяснилось, что мужчина при жизни отличался особой жестокостью. Он злоупотреблял спиртными напитками, избивал супругу, а также, якобы, изнасиловал 15-летнюю падчерицу. По словам женщины, опасаясь уголовного преследования, он решился на такой чудовищный поступок. Он разрушил жизнь падчерицы, от ревности забрал детей на тот свет и тем самым обрёк мою сестру на вечные страдания, – говорится в письме, которое прислали журналисту родные женщины.
Напомним, чудовищная трагедия произошла в Мангистауской области 11 декабря. 38-летний мужчина повесил троих малолетних детей, а после совершил суицид.
Оставьте свой комментарий первым.