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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 800

СМИ: Убивший себя и троих детей в Мангистау мужчина насиловал падчерицу

Казахстанский журналист заявила, что 38-летний мужчина повесил детей и совершил суицид, чтобы избежать уголовного наказания за изнасилование 15-летней падчерицы. Об этом Гульмира Абыкай написала в социальной сети, сообщает «Мой город».

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Согласно посту журналистки в Instagram, детали произошедшего ей сообщила родственница матери убитых детей, пишет издание.

- Выяснилось, что мужчина при жизни отличался особой жестокостью. Он злоупотреблял спиртными напитками, избивал супругу, а также, якобы, изнасиловал 15-летнюю падчерицу. По словам женщины, опасаясь уголовного преследования, он решился на такой чудовищный поступок. Он разрушил жизнь падчерицы, от ревности забрал детей на тот свет и тем самым обрёк мою сестру на вечные страдания, – говорится в письме, которое прислали журналисту родные женщины.

Напомним, чудовищная трагедия произошла в Мангистауской области 11 декабря. 38-летний мужчина повесил троих малолетних детей, а после совершил суицид.



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