В Актау подросток упал в море после катания по льду





На кадрах видно, как молодой человек скользит по обледенелому камню и, не удержавшись, падает прямо в одежде в воду. Затем ему удаётся выбраться на берег.В ДЧС Мангистауской области сообщили, что вызов о данном происшествии им не поступал. В ведомстве также напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, в том числе на заледенелом море.