В акимате рассказали о стройке в центре Актау

- Здание демонтировали и теперь возводят очередную высотку? У нас и так микрорайон весь застроили, так забирают последние клочки земли?, - задались вопросом жители дома №7.

- Согласован эскизный проект для реконструкции существующего коммерческого здания, - сообщили чиновники.

Как рассказали жители 11 микрорайона, перед домом №7 долгое время находилось двухэтажное здание, где располагался «Центр шаров».В городской администрации ответили, что по данному участку перед домом №7 в прошлом году было выдано архитектурно-планировочное задание.