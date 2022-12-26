Порыв водопровода стал причиной ограничения питьевой воды в нескольких микрорайонах Актау

Порыв в 8 мкр. Фото ГКП "КЖСА"

Трубу с питьевой водой прорвало в 8 микрорайоне, перед супермаркетом «Алтын фуд».



- В связи с аварийной ситуацией питьевую воду отключили в 7, 8 и в 23 микрорайонах. Давление подачи питьевой воды временно снизили в 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 14, 15 микрорайонах. Возобновить подачу воды планируется в 18:00 часам, – сообщили в ГКП «КЖСА».