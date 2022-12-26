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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:08

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Сладкие подарки и 100 тысяч тенге получили дети на ёлке Бейнеуского акима

Традиционная новогодняя ёлка акима состоялась в Доме культуры Бейнеуского района. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото ЦОК Мангистау
В праздничной ёлке приняли участие 100 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети, которые остались без родителей. Каждому ребёнку были вручены подарки, сладости, а на счёт родителей и опекунов перечислено вознаграждение в размере 100 тысяч тенге.

Сладкие подарки и 100 тысяч тенге получили дети на ёлке Бейнеуского акима


- Наше государство никогда не будет равнодушно относиться к нашим малышам, поэтому каждому нуждающемуся ребёнку уделяется должное внимание и оказывается своевременная помощь. Мы несём ответственность за то, чтобы вы получили качественное образование и нравственное воспитание, были здоровыми, общественно полезными гражданами своей страны. Старайтесь быть образцовыми, передовыми в учебе! Если вы сегодня хорошо учитесь в школе и дисциплинированы, то завтра вы станете сознательными, воспитанными гражданами в большой жизни. В преддверии праздника желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья! Пусть улыбка не сходит с ваших лиц! Желаю в новом году новых успехов и стать поколением, которое будет продвигать новый Казахстан, - сказал Абилов Бейнеубек, аким Бейнеуского района .



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