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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:09

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От Мангистау три кандидата зарегистрированы в депутаты Сената Парламента

Мангистауская областная избирательная комиссия сообщила о регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. В настоящее время эту процедуру прошли три претендента. Ещё троим отказано. Об этом сообщил Елубай Абилов на брифинге в Центре общественных коммуникаций председатель облизбиркома.

Е. Абилов. Фото ЦОК Мангистау
Выборы в депутаты Сената Парламента состоятся 14 января 2023 года.

- От региона зарегистрированы Бекбол Орынбасаров, первый заместитель акима Мангистауской области, Габбас Досатов, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также Ирина Беляева, генеральный директор ТОО «Идальго Актау», - сообщил Елубай Абилов.

В то же время, по информации председателя облизбиркома, троим кандидатам отказано в регистрации в связи с неполным представлением документов, необходимых для регистрации в соответствии со статьей 73 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан".



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