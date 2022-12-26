От Мангистау три кандидата зарегистрированы в депутаты Сената Парламента

Е. Абилов. Фото ЦОК Мангистау

Выборы в депутаты Сената Парламента состоятся 14 января 2023 года.



- От региона зарегистрированы Бекбол Орынбасаров, первый заместитель акима Мангистауской области, Габбас Досатов, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также Ирина Беляева, генеральный директор ТОО «Идальго Актау», - сообщил Елубай Абилов.



В то же время, по информации председателя облизбиркома, троим кандидатам отказано в регистрации в связи с неполным представлением документов, необходимых для регистрации в соответствии со статьей 73 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан".