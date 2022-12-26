Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.1 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 6.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 545

Жительница Актау возмутилась продажей пиротехники детям

Жительница Актау возмутилась действиями продавцов продуктовых магазинов, которые реализуют пиротехническую продукцию несовершеннолетним. Женщина уверена, что продажа пиротехники детям может закончиться плачевно и питарды могут покалечить ребенка. Выявлением нарушителей занимаются полицейские.

Фото из открытых источников
По словам жительницы 14 микрорайона Актау, она неоднократно становилась свидетельницей продажи пиротехники несовершеннолетним.

-Продавцам неважно, что перед ними стоит маленький ребенок. Им главное продать товар, но ведь петарда или «бомбочка» может покалечить ребенка. Сегодня супруг тоже видел, как «бомбочку» продали восьмилетнему ребенку. Кто-то должен наверное контролировать это? —говорит женщина.

По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям региона на каждом пиротехническом изделии производитель указывает возрастную категорию потребителя, а разрешение на продажу продавцы должны получить у полицейских. Тем временем, за неполные сутки в Актау выявлено четыре факта продажи несертифицированных пиротехнических изделий.

-Вчера, 25 декабря стартовали рейды по контролю продажи. Они продлятся до 3 января 2023 года. Проверкам подвергаются рынки, магазины, оптовые склады, где идет торговля этой атрибутикой для Нового года. Мы выявляем факты продажи несертифицированных пиротехнических изделий. Проверяем, как предприниматели закупают, транспортируют и хранят пиротехнические изделия. За неполные сутки выявлены четыре административных правонарушения. В основном они связаны с продажей продукции без каких-либо разрешительных документов, - сообщил Берик Джаулбаев, старший инспектор группы контроля над оборотом гражданского и служебного оружия управления полиции Актау.

По словам полицейского, пиротехнические изделия должны перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством. Еще полицейский напомнил, что несовершеннолетним детям запрещено пользоваться указанными изделиями в стенах школы. В случае нарушений на родителей детей будут составлены административные протоколы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика