Жительница Актау возмутилась продажей пиротехники детям

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По словам жительницы 14 микрорайона Актау, она неоднократно становилась свидетельницей продажи пиротехники несовершеннолетним.



-Продавцам неважно, что перед ними стоит маленький ребенок. Им главное продать товар, но ведь петарда или «бомбочка» может покалечить ребенка. Сегодня супруг тоже видел, как «бомбочку» продали восьмилетнему ребенку. Кто-то должен наверное контролировать это? —говорит женщина.



По словам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям региона на каждом пиротехническом изделии производитель указывает возрастную категорию потребителя, а разрешение на продажу продавцы должны получить у полицейских. Тем временем, за неполные сутки в Актау выявлено четыре факта продажи несертифицированных пиротехнических изделий.



-Вчера, 25 декабря стартовали рейды по контролю продажи. Они продлятся до 3 января 2023 года. Проверкам подвергаются рынки, магазины, оптовые склады, где идет торговля этой атрибутикой для Нового года. Мы выявляем факты продажи несертифицированных пиротехнических изделий. Проверяем, как предприниматели закупают, транспортируют и хранят пиротехнические изделия. За неполные сутки выявлены четыре административных правонарушения. В основном они связаны с продажей продукции без каких-либо разрешительных документов, - сообщил Берик Джаулбаев, старший инспектор группы контроля над оборотом гражданского и служебного оружия управления полиции Актау.



По словам полицейского, пиротехнические изделия должны перевозиться автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством. Еще полицейский напомнил, что несовершеннолетним детям запрещено пользоваться указанными изделиями в стенах школы. В случае нарушений на родителей детей будут составлены административные протоколы.