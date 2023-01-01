Январское дежавю! Работники нефтяной компании из Жанаозена начали год с обращения к Президенту страны

Сегодня, в первый день нового года, несколько десятков рабочих ТОО «МунайСпецСнаб Компани» записали видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву.В своем обращении рабочие потребовали обеспечить всех нефтяников Жанаозена работой, а также продлить тендер на работу с ТОО «ОзенМунайСервис».В пресс-службе «ОзенМунайСервис» сообщили, что работники ТОО «МунайСпецСнаб Компани» выдвинули необоснованные требования, противоречащие Порядку проведения закупок АО «Самрук-Казына».В пресс-релизе компании говорится, что согласно Порядку проведения закупок АО «Самрук-Казына», в ТОО «ОзенМунайСервис» ежегодно проводится тендер на оказание услуг спецтехники. В этой связи в начале ноября 2022 года ТОО «ОзенМунайСервис» объявило тендер на оказание услуг спецтехники Агрегатов и АЦН, в котором участвовали ТОО «МунайСпецСнаб Компани» и ТОО «Бек-А».- 29 декабря 2022 года по итогам тендера победителем признано ТОО «Бек-А». Вместе с тем, в ходе проверки результатов тендера ТОО «ОзенМунайСервис» выявил ошибки: по АЦН - из 44 водителей опыт работы у одного меньше всего на четыре дня положенного стажа, по Агрегату – удостоверения об обучении некоторых машинистов и мотористов плохо отсканированы и не читаемые. 30 декабря 2022 года руководством ТОО «ОзенМунайСервис» проведена встреча с персоналом ТОО «МунайСпецСнаб Компани». В ходе встречи работникам сообщили о победителе проведенного тендера и мерах по переводу высвободившихся работников в ТОО «Бек-А». Стоит отметить, что компания-победитель тендера изъявила желание принять на работу высвобождаемых сотрудников ТОО «МунайСпецСнаб Компани», - сообщает пресс-служба ТОО «ОзенМунайСервис».В настоящее время ТОО «ОзенМунайСервис», основываясь на нормы законодательства, приняло протокольное решение о предоставлении ТОО «МунайСпецСнаб Компани» объемов работ на условиях ежедневной потребности, до исправления победителем тендера выявленных ошибок.- Согласно Порядку проведения закупок АО «Самрук-Казына», победитель имеет право на исправление допущенных недостатков в течение пяти дней. Следующее открытие системы назначено на 5 января 2023 года. После чего будет определен победитель тендера. Следует отметить, что после записи видеообращения работники разошлись с места сбора и приступят к работе согласно графику, - отметили в ТОО «ОзенМунайСервис».