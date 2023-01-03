Нашлась пропавшая около месяца назад в Мангистау многодетная мать

Айтжан Мусабаева. Фото предоставлено родственниками пропавшей
Айтжан Мусабаева, мать пятерых детей, 6 декабря вышла утром из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
Сестра пропавшей сообщила, что женщину нашли сегодня, 3 января.
Родственница Айтжан добавила, что женщина жива, и с ней все в порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что пропавшую больше трех недель назад женщину разыскивают в Мангистау.
Михаил Одинцов
Сестра пропавшей сообщила, что женщину нашли сегодня, 3 января.
Родственница Айтжан добавила, что женщина жива, и с ней все в порядке.
Напомним, ранее сообщалось, что пропавшую больше трех недель назад женщину разыскивают в Мангистау.
Михаил Одинцов
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