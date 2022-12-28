Пропавшую больше трех недель назад женщину разыскивают в Мангистау

Айтжан Мусабаева. Фото предоставлено родственниками пропавшей

В селе Акшукур пропала 32-летняя женщина. По словам ее родственников, Айтжан Мусабаева утром 6 декабря вышла из дома и не вернулась. Родные отмечают, что женщина является многодетной матерью – у нее пятеро детей.



Приметы пропавшей: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы.



Во что была одета – неизвестно. При себе у нее была карточка для получения пособий.



В департаменте полиции региона заявили, что к розыску пропавшей уже приступили. Дополнительную информацию обещали предоставить позже.



Всех, кто располагает информацией, родственники пропавшей женщины просят обратиться по телефонам: 8 (700) 499 72 92; 8 (778) 645 77 93 или «102».



Михаил Одинцов