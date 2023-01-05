За три месяца в Мангистау гриппом заболели 35 беременных

Иллюстративное фото с сайта skib-krasnodar.ru
Эпидемический сезон заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) начался с 1 октября 2022 года. Как отметил Бердибек Саралтаев, за это время лабораторно было подтверждено 73 случая гриппа. Болезнь выявили у 62 взрослых, включая 35 беременных женщин, а также у 11 детей в возрасте до 14 лет.
Из всех случаев заболевания 55 выявлены в Актау, 14 - в Мунайлинском районе и 4 - в Тупкараганском.
- За аналогичный период эпидемиологического сезона 2021-2022 годов был зарегистрирован 101 случай гриппа. То есть, отмечается снижение заболеваемости в 1,4 раза. Для вакцинации против гриппа ежегодно на постоянной основе выделяются средства из местного бюджета. Так, на эпидемический сезон этого года закуплено 90 000 доз вакцины «Гриппол плюс». Ею сейчас охвачено 11,9 процента населения области, - рассказал Бердибек Саралтаев.
По словам руководителя департамента, этой вакциной привиты 73 473 взрослых человека и 16 527 детей до 14 лет, включая 8 427 детей с хроническими заболеваниями.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау наблюдается вспышка свиного гриппа.
Михаил Одинцов
Из всех случаев заболевания 55 выявлены в Актау, 14 - в Мунайлинском районе и 4 - в Тупкараганском.
- За аналогичный период эпидемиологического сезона 2021-2022 годов был зарегистрирован 101 случай гриппа. То есть, отмечается снижение заболеваемости в 1,4 раза. Для вакцинации против гриппа ежегодно на постоянной основе выделяются средства из местного бюджета. Так, на эпидемический сезон этого года закуплено 90 000 доз вакцины «Гриппол плюс». Ею сейчас охвачено 11,9 процента населения области, - рассказал Бердибек Саралтаев.
По словам руководителя департамента, этой вакциной привиты 73 473 взрослых человека и 16 527 детей до 14 лет, включая 8 427 детей с хроническими заболеваниями.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау наблюдается вспышка свиного гриппа.
Михаил Одинцов
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