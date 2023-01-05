Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 05 Января
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.93 KZT
  • €1 = 494.91 KZT
  • 1 RUB = 6.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 320

За три месяца в Мангистау гриппом заболели 35 беременных

С 1 октября прошлого года в нашем регионе грипп лабораторно был подтвержден у 73 человек. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта skib-krasnodar.ru
Эпидемический сезон заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) начался с 1 октября 2022 года. Как отметил Бердибек Саралтаев, за это время лабораторно было подтверждено 73 случая гриппа. Болезнь выявили у 62 взрослых, включая 35 беременных женщин, а также у 11 детей в возрасте до 14 лет.

Из всех случаев заболевания 55 выявлены в Актау, 14 - в Мунайлинском районе и 4 - в Тупкараганском.

- За аналогичный период эпидемиологического сезона 2021-2022 годов был зарегистрирован 101 случай гриппа. То есть, отмечается снижение заболеваемости в 1,4 раза. Для вакцинации против гриппа ежегодно на постоянной основе выделяются средства из местного бюджета. Так, на эпидемический сезон этого года закуплено 90 000 доз вакцины «Гриппол плюс». Ею сейчас охвачено 11,9 процента населения области, - рассказал Бердибек Саралтаев.

По словам руководителя департамента, этой вакциной привиты 73 473 взрослых человека и 16 527 детей до 14 лет, включая 8 427 детей с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистау наблюдается вспышка свиного гриппа.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика