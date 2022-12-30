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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:07

Просмотров: 166

Свиной грипп активно циркулирует в Мангистау: вспышка заболеваемости наблюдается среди детей

В Мангистау наблюдается вспышка свиного гриппа. Болезнь характерна высокой температурой, сухим кашлем и першением в горле. О других симптомах, лечении и мерах профилактики рассказали врачи-инфекционисты Гульбану Нуржанова и Ренат Досаев.

Фото из архива Lada.kz
«Свиной грипп» — острое, очень заразное инфекционное заболевание, спровоцированное вирусом гриппа А(H1N1). Называется вирус так, потому что им болеют не только люди, но и домашние свиньи, птицы и некоторые другие животные.

Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путём: при чихании, кашле и контактно-бытовым путем: через руки больного, предметы быта (столы, различные поверхности, полотенца, посуда). При этом вирус сохраняет свои свойства в течение 2-х и более часов. Таким образом, вирус гриппа можно занести с рук на слизистые рта и глаз.

В группе риска находятся беременные, дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди.

Чем отличается свиной грипп от коронавируса, рассказала инфекционист Гульбану Нуржанова.

- Симптомами свиного гриппа является головная боль, боль в мышцах, сухой затяжной кашель, насморк, повышение температуры до 40 градусов, сильная слабость. По признакам свиной грипп очень похож на коронавирус, различить их между собой можно с помощью лабораторного исследования. Наличие свиного гриппа подтверждается результатами анализов. ПЦР, как правило, у всех отрицательный. За последнее время число обращений увеличилось в два раза. Заболевших детей ещё больше. Они переносят болезнь тяжелее, чем взрослые, и могут заболеть по второму кругу, так как сейчас циркулируют разные вирусы, инфекция на инфекцию наслаиваются. Пневмония считается редким осложнением как у взрослых, так и детей, - рассказала инфекционист.

Как отметила врач, при свином гриппе обычно пациентам назначают противовирусные препараты, жаропонижающие, в некоторых случаях – антигистаминные. Антибиотики подключают только в том случае, когда на фоне вирусной инфекции организм подхватывает бактериальную инфекцию.

- Человек не может болеть гриппом два раза. На фоне гриппа он может заболеть вирусной ангиной, фарингитом. Только по показаниям и после сдачи анализов назначается антибактериальная терапия. Самостоятельно принимать антибиотики ни в коем случае нельзя. Что касается сухого затяжного кашля, то кашель после перенесенной респираторной вирусной инфекции сохраняться может, но не больше недели, после того как врач выписал пациента с больничного. При этом он должен иметь четкую тенденцию к уменьшению, то есть сначала кашель сухой, затем влажный. Если же вы кашляете дольше, и на этом фоне периодически бывает чувство нехватки воздуха, возникает ощущение незавершенного вдоха или выдоха, появляются боли в грудной клетке, — здесь нужно немедленно бежать к врачу, - добавила Гульбану Нуржанова.

По словам заведующего инфекционного отделения многопрофильной детской больницы Рената Досаева, основной пик заболеваемости среди детей наблюдался в середине декабря.

- Число обращений достигало до 200 человек в сутки. Из них порядка 20 детей подлежали госпитализации. Такая напряженная ситуация наблюдалась 16-17 декабря. Сейчас в сутки к нам обращаются по 60-70 человек. Инфекция очень агрессивна: у детей наблюдалась высокая температура, которую было тяжело сбить. Согласно протоколу лечения, мы назначали детям противовирусные препараты. При присоединении вторичной инфекции и развитии бактериальных пневмоний выписываются антибиотики, - подчеркнул врач Ренат Досаев.

Самым надежным средством профилактики свиного гриппа по-прежнему остается своевременное вакцинирование, говорят врачи. Прививаться нужно как минимум за 1–1,5 месяца до вспышки, а противовирусные средства рекомендуют принимать в период сезонной эпидемии, после вероятного контакта с инфицированными людьми. Эти меры, если не предотвратят грипп, то позволят облегчить его течение, избежать осложнений.

Дополнительно к этому специалисты советуют ограничить посещение людных мест.

Меры профилактики свиного гриппа:

• использовать маски в местах массового скопления населения;
• ограничить посещение мест массового скопления людей;
• регулярно проветривать помещения;
• использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки;
• ограничить контакты с больными людьми;
• при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:20
Ждем желтую зону???
 
 

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