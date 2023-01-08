Свора собак наводит страх на жителей Актау

- Вероятнее всего, они пришли сформировавшейся стаей, потому что раньше такого отнюдь не было. Слышала о бродячих собаках на окраине города, на дачах, а здесь увидела своими глазами, да ещё и в центре города. Днём ещё ладно, они не проявляют вроде агрессию, а ночью начинается бесконечный лай до самого утра, - говорит мать троих детей Маржан.

Бродячие собаки у дома №36 в 11 микрорайоне

- Это превратилось в какое-то испытание. Мы возвращались с семьёй почти под полночь от гостей, и я впервые ощутил страх за своих детей. Только мы подошли к спортивной площадке у мусорных контейнеров, начался агрессивный лай - они хотели уже броситься на нас. Мы спохватились и пошли чуть ли не бегом в обход дома, чтобы без происшествий попасть в свой подъезд, - рассказал житель дома №37 Мейрамбек.

Бездомных собак наблюдали у дома №23 в 11 микрорайоне

Бродячие собаки у площади «Ынтымак»

По словам жителей 11 микрорайона, у мусорных баков между домами №31 и №37 последнее время стали скапливаться собаки - они доставляют большие неудобства горожанам.По словам жителей дома №37, в вечернее время они опасаются выносить мусор, потому что опасаются нападения четвероногих.Корреспондент Lada.kz обратился за комментариями в городской акимат и в городскую ветеринарную станцию.