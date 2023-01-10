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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 5

Акимат Актау продлил конкурс на разработку лучшего логотипа города

Акимат Актау ищет талантливого дизайнера, который разработает логотип к 60-тилетию города. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото из архива «Лады»
Заявки принимаются с 9 по 22 января 2023 года. Рассмотрение конкурсных работ членами жюри пройдёт с 23 по 25 января 2023 года. Жюри отберут несколько логотипов, которые позднее будут представлены на онлайн-голосование жителям.

- Основные требования, предъявляемые к логотипу: логотип должен быть легко читаем, включать в себя оригинальный графический элемент и шрифтовое название. Работа может совмещать дизайн и текст, ассоциативность, универсальность, оригинальность, запоминаемость, выразительность, функциональность, лаконичность, - сообщили в акимате

В состав логотипа должны входить цифра «60», либо надпись «60 лет Актау» - работа может подвергаться изменениям. Работа может быть как цветной, так и черно-белой.

- Эскиз должен быть представлен в цифровом формате eps, jpg, ai, cdr, pdf. Работа не должна содержать дизайн или рисунок, который ранее уже был использован в другой сфере. Эскиз логотипа должен разрабатываться с учетом дальнейшего его воплощения в различных материалах - печати на футболка, бейсболках, ручках и билбордах, - рассказала Гульмира Балгожаева, руководитель городского отдела внутренней политики.

Проведение онлайн-голосования запланировано с 26 января по 9 февраля 2023 года. Итоги конкурса обещают озвучить 10 февраля 2023 года.

Конкурсные работы принимаются на электронную почту: aqtau.akimat@gmail.com с пометкой «Конкурс Логотип».



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