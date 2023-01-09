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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 772

Снегопад застал Актау врасплох: горожане жалуются на высокую стоимость такси и бездействие коммунальных служб

Выпавший снег доставил массу неудобств автовладельцам и жителям Актау. На дорогах гололед, а водители такси взвинтили цены. Тем временем в акимате города рассказали о планируемой работе.

Фото из архива lada.kz
Автовладельцы возмутились бездействием коммунальных служб.

- Снег идет с утра. Можно ведь посмотреть прогноз погоды, там указаны осадки, подготовить заранее песок и технику. После 17 часов ехал из 14 микрорайона по центральной дороге - ни одной машины с песком не было. Движение автотранспорта замедлено, на дороге уже ощущается гололед, - возмущается житель Актау.

Тем временем водители такси сразу воспользовались ситуацией. Жители сообщают о резком повышении цен на услуги такси.

- Около 18:00 часов я вызывала такси маме в поликлинику из 4 в 7 микрорайон. Водитель запросил 1500 тенге. Я понимаю, что снег на улице, но это уже запредельное завышение стоимости, – жалуется жительница Актау.

В акимате города рассказали, что коммунальщики уже вышли на ночное дежурство.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики гололеда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Қала жолдары». Они будут работать круглосуточно. Первоочередными задачами коммунальщиков являются: уборка проезжей части, расчистка от снега спусков и подъемов, пешеходных дорожек, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 6 )

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bake (Посетители) Сегодня, 20:58
Каждый год январь приходит неожиданно
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 20:47
Сразу видно людей кто ни разу не шабашил от нужды. Шабашникитездят не для того, чтобы сделать вас беднее или от нечего делать. Многие ездят потому, что другой работы нет. Когда гололед движение по скорости падает раза в 4-5, чтобы следить за обстановкой и пешеходами выпрыгивающих внезапно. Плюс плохая видимость, не всегда во время можно увидеть этого пешехода. Плюс перестраивающиеся с полосы на полосу блатные, которым пофиг успеешь ли ты затормозить, ударишь их в зад сразу виноват будешь. Вы говорить не умеешь ездить сиди дома. Правильно, а вы не рассматривали ситуацию из поговорки не ты, так тебя? Повышеный риск нарваться на новичка или не опытного водителя. Потому и едут шабашники от безисходности, деньги нужны. Время в 5 раз дольше теряет на одну поездку? Факторы риска есть? Пешеходов добавьте выпрыгивающих вот вам и стоимость такая. Понятно, что сильно задирать не надо, но в 2 раза это оправдано, в некоторых ситуациях и в три. Прежде чем кого то хаять надо побыть в его шкуре и делать выводы. Лучше чтобы их вообще небыло в такую погоду? Шли бы пешком тогда. Но и вы пешеходы не застрахованы в такую погоду упасть и получить неприятность в травпункте. Не нравиться идите пехом или на автобусе. Скажите спасибо что ребята вообще на линии и рискуют. Ведь даже небольшое дтп лишает машины водителя а значит и зароботка. А дома его дети не подождут. Вообщем написал правду какая есть. Я водитель и да я шабашу потнужде. Минусуйте теперь)
 
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бобер (Посетители) Сегодня, 20:32
Vohazab, о чем вы говорите, какой контроль?! Такси может приехать такое, что в него не то что сесть страшно, так оно ещё и развалиться может за углом. А по поводу цен, так лесом надо таких посылать! Да и не все козлы. Приедут и по нормальной цене, от людей все зависит.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:23
Первоочередными задачами коммунальщиков являются:

Знаем мы ваши первоочередные задачи! Присыпать песочком у городского и областного акиматов, а там, что останется--распылить на подъёмах...
Недавно вроде хвастались о многотонной заготовке песочно-соляной смеси...Где всё это?
 
-1
  • Darkman
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:16
Непонятно почему таксисты взвинчивают цены? Не умеешь ездить в гололёд или дождь сиди дома. Лайфхак автобусникам, задерите тоже цены в 10 раз и рубите капусту в гололёд. Нет контроля за таксистами, вот и не боятся ничего.
 
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kot_85 (Посетители) Сегодня, 19:44
Как всегда. Коммунальные службы не готовы к такому нашествию в виде снега. Мы же в степи живём, откуда у нас песок. Да и прогноз погоды нам не знаком. Прогноз еще с прошлой недели обещал резкое похолодание и осадки в виде снега. Но видать у кого то из коммунальных служб есть родственники костоправы.
 
 

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