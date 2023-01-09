Снегопад застал Актау врасплох: горожане жалуются на высокую стоимость такси и бездействие коммунальных служб

Фото из архива lada.kz

Автовладельцы возмутились бездействием коммунальных служб.



- Снег идет с утра. Можно ведь посмотреть прогноз погоды, там указаны осадки, подготовить заранее песок и технику. После 17 часов ехал из 14 микрорайона по центральной дороге - ни одной машины с песком не было. Движение автотранспорта замедлено, на дороге уже ощущается гололед, - возмущается житель Актау.



Тем временем водители такси сразу воспользовались ситуацией. Жители сообщают о резком повышении цен на услуги такси.



- Около 18:00 часов я вызывала такси маме в поликлинику из 4 в 7 микрорайон. Водитель запросил 1500 тенге. Я понимаю, что снег на улице, но это уже запредельное завышение стоимости, – жалуется жительница Актау.



В акимате города рассказали, что коммунальщики уже вышли на ночное дежурство.



- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики гололеда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Қала жолдары». Они будут работать круглосуточно. Первоочередными задачами коммунальщиков являются: уборка проезжей части, расчистка от снега спусков и подъемов, пешеходных дорожек, – сообщили в акимате Актау.