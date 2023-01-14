Более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в Мангистауской области

В департаменте экономических расследований сообщили, что общее количество изъятой алкогольной продукции составило 31 099 бутылок.- По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан (изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок), - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.Кто и сколько человек понесёт за это ответственность, в ведомстве пока не разглашают.- Окончательное решение с определением степени вины причастных лиц будет принято по результатам расследования. Иная информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.В департаменте государственных доходов по Мангистауской области также прокомментировали данный факт.- Департаментом государственных доходов совместно с областным департаментом экономических расследовании проводится работа по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции на наличие и подлинность учетно-контрольных марок и сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, наличие лицензии. К большому сожалению, некоторые недобросовестные налогоплательщики, воспользовавшись паузой, связанной с мораторием на проверки, осуществляют реализацию алкогольной продукции без лицензии и с нарушением законодательства, - сообщили в департаменте госдоходов.В ведомстве добавили, что незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот алкогольной продукции.- Учитывая общественную опасность данных правонарушений, работа в данном направлении продолжается, в связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.