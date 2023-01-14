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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 187

Более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в Мангистауской области

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий департаментом экономических расследований Мангистауской области и отделом полиции Мангистауского района выявлена алкогольная продукция с поддельными учетно-контрольными марками в селе Шетпе Мангистауского района. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований.

Фото предоставлены Департаментом госдоходов Мангистау
В департаменте экономических расследований сообщили, что общее количество изъятой алкогольной продукции составило 31 099 бутылок.

- По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 Уголовного кодекса Республики Казахстан (изготовление или приобретение с целью сбыта, а равно использование или сбыт заведомо поддельных средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок), - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

Более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в Мангистауской области


Кто и сколько человек понесёт за это ответственность, в ведомстве пока не разглашают.

- Окончательное решение с определением степени вины причастных лиц будет принято по результатам расследования. Иная информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в департаменте экономических расследований Мангистауской области.

Более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято в Мангистауской области


В департаменте государственных доходов по Мангистауской области также прокомментировали данный факт.

- Департаментом государственных доходов совместно с областным департаментом экономических расследовании проводится работа по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции на наличие и подлинность учетно-контрольных марок и сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, наличие лицензии. К большому сожалению, некоторые недобросовестные налогоплательщики, воспользовавшись паузой, связанной с мораторием на проверки, осуществляют реализацию алкогольной продукции без лицензии и с нарушением законодательства, - сообщили в департаменте госдоходов.

В ведомстве добавили, что незаконный оборот алкогольной продукции наносит значительный ущерб государству и законопорядочным субъектам бизнеса, осуществляющим оборот алкогольной продукции.

- Учитывая общественную опасность данных правонарушений, работа в данном направлении продолжается, в связи с чем субъектам предпринимательства стоит задуматься осуществлять незаконную деятельность дальше или получить лицензию и осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - отметили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.




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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
  • Papirosso
 tom2005 (Посетители) Сегодня, 12:44
1. Опасен ли этот алкоголь (качественен ли он, не ослепнет ли человек употребив его? не умрет ли?) Понятно что лучше и вовсе не пить алкоголь)). Если да то тогда еще вопрос
2. Был ли изъят с торговых точек, где успели реализовать алкоголь?
3. Будут ли привлечены к ответственности те ТТ которые приняли на продажу такой товар?
4. Как будут утилизировать этот алкоголь?

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
 

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