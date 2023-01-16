Аким Мангистау проведёт встречи с населением области

Фото из доступных источников
Для удобства горожан в регионе будут установлены специальные ящики для сбора предложений и замечаний, а также свои вопросы и комментарии жители могут оставить на сайте mangystau.gov.kz в блоге акима области.
Адреса установки ящиков для сбора вопросов и предложений в Актау:
1. здание акимата Мангистауской области (14 микрорайон)
2. здание КДК им. Абая (4 микрорайон)
3. здание аппарата акима города Актау (4 микрорайон)
4. здание аппарата акима села Умирзак (с.Умирзак)
5. здание Актауского городского отдела занятости и социальных программ (29 микрорайон ж/к «Заветная мечта»).
6. здание городской поликлиники №1 (7 микрорайон)
7. здание городской поликлиники №2 (26 микрорайон)
В Жанаозене:
8. здание акимата Жанаозена
9. здание Жанаозенского городского филиала акционерного общества «Казпочта» (мкр. «Шанырак», здание 46 «Д»)
10. здание Жанаозенского городского филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация для граждан» (Жанаозен, мкр. «Шугыла», здание №29 «А»)
11. здание государственных учреждений (Жанаозен, мкр. 3 «А»)
12. здание общеобразовательной школы № 19 (Жанаозен, мкр. «Арай», улица Отырар, здание №65«А»)
13. здание аппарата акима села Тенге
14. здание аппарата акима села Рахат
15. здание аппарата акима села Кызылсай
16. здание аппарата акима села Кендерли
График встреч представлен на фото
Адреса установки ящиков для сбора вопросов и предложений в Актау:
1. здание акимата Мангистауской области (14 микрорайон)
2. здание КДК им. Абая (4 микрорайон)
3. здание аппарата акима города Актау (4 микрорайон)
4. здание аппарата акима села Умирзак (с.Умирзак)
5. здание Актауского городского отдела занятости и социальных программ (29 микрорайон ж/к «Заветная мечта»).
6. здание городской поликлиники №1 (7 микрорайон)
7. здание городской поликлиники №2 (26 микрорайон)
В Жанаозене:
8. здание акимата Жанаозена
9. здание Жанаозенского городского филиала акционерного общества «Казпочта» (мкр. «Шанырак», здание 46 «Д»)
10. здание Жанаозенского городского филиала Некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация для граждан» (Жанаозен, мкр. «Шугыла», здание №29 «А»)
11. здание государственных учреждений (Жанаозен, мкр. 3 «А»)
12. здание общеобразовательной школы № 19 (Жанаозен, мкр. «Арай», улица Отырар, здание №65«А»)
13. здание аппарата акима села Тенге
14. здание аппарата акима села Рахат
15. здание аппарата акима села Кызылсай
16. здание аппарата акима села Кендерли
График встреч представлен на фото
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