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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 11

Выбрасывавших строительный мусор из окна жилого дома в Актау рабочих привлекли к административной ответственности

Сотрудники полиции нашли мужчин, которые скидывали строительный мусор из окна пятого этажа, и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото жителей Актау
В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что установлены личности рабочих, которые выкидывали мешки с мусором из окна пятого этажа прямо на землю.

- Участковыми инспекторами полиции установлена личность 35-летнего и 66-летнего мужчин, выбросивших с пятого этажа многоэтажного дома мешок со строительным мусором. На них составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК, - сообщили в полиции.

Статья 505. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов.

Часть 1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего Кодекса, – влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

Напомним, инцидент произошёл 18 января в одной из квартир дома 24 в 7 микрорайоне. Рабочие выкидывали мешки с мусором из окна пятого этажа прямо на землю. Позже и вовсе подогнали грузовой автотранспорт близко к дому и стали скидывать мешки с мусором сверху прямо в кузов.



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