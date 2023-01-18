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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 4

В Актау рабочие скидывали строительный мусор из окна пятого этажа жилого дома

В редакцию с жалобой обратилась жительница 24 дома в 7 микрорайоне. Женщина стала свидетелем, как рабочие выкидывали мешки с мусором из окна пятого этажа прямо на землю.

Кадр видео
По словам женщины, в одной из квартир дома 24 в 7 микрорайоне идет ремонт. И вместо того, чтобы вынести мусор, как положено, из подъезда и загрузить в машину, рабочие нашли быстрый способ избавиться от строительного мусора.

- Изначально эти мешки со строительным мусором, куски бетона и мебели они выкидывали прямо на землю из окна. Я сделала им замечание, на что они мне ответили: «Не снимай на видео, это не твое дело». Как это не мое дело, если у меня маленькие дети, школьники. Ведь они могли покалечить мимо проходящих детей. Дети непредсказуемые, они ведь могут и под окном пройти. Кто потом будет отвечать и нести ответственность, - жалуется жительница 24 дома 7 микрорайона.



По словам женщины, когда она сделала замечание рабочим, они и вовсе подогнали грузовой автотранспорт близко к дому и стали скидывать мешки с мусором сверху прямо в кузов.

В Актау рабочие скидывали строительный мусор из окна пятого этажа жилого дома


Напомним, 12 января 2023 года в Актау на прохожего сбросили мебель. Мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии, его полностью парализовало. В полиции начали уголовное дело.



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