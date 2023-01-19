Организация на высшем уровне: спасателей поблагодарили посетившие Крещенские купания жители Актау

Фото и видео пользователя сайта Андрея
Люди отметили, что в этом году для тех, кто принимал участие в купаниях, были созданы все удобства: прорубь с лестницей и страховкой спасателей, палатки для переодевания и горячий чай.
- Хотелось бы поблагодарить администрацию города и всех, кто участвовал в том, чтобы люди в этом году отметили крещение в настоящей купели с горячим чаем, баней и охраной. Организация была на высшем уровне! Спасибо большое! - выразили благодарность горожане.
По предварительным данным, в купаниях приняли участие больше 500 горожан.
Напомним, спасатели Актау перешли на усиленный режим работы в связи с крещенскими купаниями.
- Хотелось бы поблагодарить администрацию города и всех, кто участвовал в том, чтобы люди в этом году отметили крещение в настоящей купели с горячим чаем, баней и охраной. Организация была на высшем уровне! Спасибо большое! - выразили благодарность горожане.
По предварительным данным, в купаниях приняли участие больше 500 горожан.
Напомним, спасатели Актау перешли на усиленный режим работы в связи с крещенскими купаниями.
Оставьте свой комментарий первым.