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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 20:17

Просмотров: 1299

Организация на высшем уровне: спасателей поблагодарили посетившие Крещенские купания жители Актау

Жители Актау, пришедшие на крещенские купания, выразили благодарность спасателям. По словам людей, организация была на высоком уровне.

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Люди отметили, что в этом году для тех, кто принимал участие в купаниях, были созданы все удобства: прорубь с лестницей и страховкой спасателей, палатки для переодевания и горячий чай.

- Хотелось бы поблагодарить администрацию города и всех, кто участвовал в том, чтобы люди в этом году отметили крещение в настоящей купели с горячим чаем, баней и охраной. Организация была на высшем уровне! Спасибо большое! - выразили благодарность горожане.

По предварительным данным, в купаниях приняли участие больше 500 горожан.





Напомним, спасатели Актау перешли на усиленный режим работы в связи с крещенскими купаниями.



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Организация на высшем уровне: спасателей поблагодарили посетившие Крещенские купания жители Актау


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