Спасатели Актау перешли на усиленный режим работы в связи с Крещенскими купаниями

фото ДЧС Мангистауской области
В период празднования Крещения водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области переведены на усиленный вариант несения службы и будут обеспечивать круглосуточное дежурство на море. Это делается во избежание чрезвычайных происшествий и несчастных случаев.
Спасательные подразделения посёлка Курык, базы отдыха Кендерли и Форт-Шевченко также переведены на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС призывают жителей региона быть осторожнее и напоминают, что окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, то есть тех служб, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь.
Ранее глава Уральской епархии Благовещенского прихода Александр Пушин отмечал, что организм должен быть готов к погружению зимой.
Спасательные подразделения посёлка Курык, базы отдыха Кендерли и Форт-Шевченко также переведены на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС призывают жителей региона быть осторожнее и напоминают, что окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, то есть тех служб, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь.
Ранее глава Уральской епархии Благовещенского прихода Александр Пушин отмечал, что организм должен быть готов к погружению зимой.