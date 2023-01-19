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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 1005

Спасатели Актау перешли на усиленный режим работы в связи с Крещенскими купаниями

Крещенские купания начались во всех регионах страны, в том числе и в Мангистау. Окунуться в проруби можно 19 января в 4А микрорайоне, вдоль яхт-клуба «Бриз». Спасатели сообщают, что они перешли на усиленный режим работы и призвали граждан быть осторожнее.

фото ДЧС Мангистауской области
В период празднования Крещения водолазы оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области переведены на усиленный вариант несения службы и будут обеспечивать круглосуточное дежурство на море. Это делается во избежание чрезвычайных происшествий и несчастных случаев.

Спасательные подразделения посёлка Курык, базы отдыха Кендерли и Форт-Шевченко также переведены на усиленный вариант несения службы.

В ДЧС призывают жителей региона быть осторожнее и напоминают, что окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, то есть тех служб, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь.

Ранее глава Уральской епархии Благовещенского прихода Александр Пушин отмечал, что организм должен быть готов к погружению зимой.




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Комментарии ( 2 )

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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:24
В этом году все классно оборудовали, и погода позволила в настоящей проруби купель сделать. Жаль, что на работе все находимся и не смогли присутствовать на крещенских купаниях, хотя бы зрителями. Всех с Крещением, здоровья, мира, всех благ!!! bravo
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:46
в комментах к прошлому посту смеялись по поводу "купания в проруби"
https://www.lada.kz/aktau_news/society/107822-kreschenskie-kupaniya-proydut-19-y
anvarya-na-poberezhe-aktau.html

А спасатели похоже знали наперед как будет crazy

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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