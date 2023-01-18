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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:24

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Крещенские купания пройдут на побережье 4А микрорайона Актау

Завтра, 19 января, крещенские купания в Актау пройдут в 4А микрорайоне, вдоль яхт-клуба «Бриз». Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
Православные христиане и другие желающие смогут окунуться в святую воду Каспия 19 января.

- Для обеспечения безопасности населения департаментом по ЧС будет выделено 73 сотрудника и 23 единицы техники. Кроме того, за общественным порядком будут следить полицейские, организуются посты безопасности. Личный состав оперативно-спасательного отряда к проведению мероприятия готов. Перед погружением в холодную воду необходимо разогреть тело, сделав небольшие физические упражнения. Необходимо также взять с собой полотенце, теплые сухие вещи, термос горячего чая. Запрещено употреблять спиртные напитки и прыжком нырять в воду. В воде новичкам не стоит окунаться полностью с головой, для окунания достаточно 10-15 секунд, - пояснил Нурлыбек Айжарыков.

Нурлыбек Айжарыков отметил, что самое главное - окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, то есть тех служб, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь.

Глава Уральской епархии Благовещенского прихода Александр Пушин отметил, что организм должен быть готов к погружению зимой.

- Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ведь мы не хотим, чтобы праздник превратился в трагедию, - говорит Александр Пушин.

Напомним, в 2016 году во время купания в 4 микрорайоне утонул мужчина. Он зашел в воду, но выбраться на берег из-за шторма не смог.



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