В Актау родилась девочка-гигант с весом почти 6 килограммов

Фото из архива Lada.kz

Девочка-батыр стала пятой по счёту у 26-летней жительницы Форт- Шевченко. Как сказали врачи, персонал роддома готовился к рождению крупного малыша, но вес девочки удивил всех.



- Я родила 19 января в 12:35 часов девочку весом 5 800 граммов, ростом 65 см. Роды были естественными. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить Шолпан Идрисовну, акушерку Жазиру ханым и всех, кто помогал мне. Это мой пятый ребёнок. Я многодетная мама. Мои дети все рождались с крупным весом. Сейчас моя малышка чувствует себя хорошо. Дома нас уже ждут родные, - поделилась Айгуль Жумабаева, мама новорождённой.



Со слов Галии Махимовой, директора АГПЦ, в центре в 2022 году на свет появилось 17 младенцев-гигантов. Причины появления на свет таких детей могут быть разные, но в случае с Айгуль Жумабаевой налицо генетическая наследственность, говорят врачи.



- Роженица поступила к нам 18 января, все анализы были сданы, УЗИ плода провели и стали готовиться к родам. В шесть утра 19 января провели стимулирующие манипуляции. В 12:35 она уже самостоятельно родила. Никаких показаний для операций не было, несмотря на то, что мы знали, что плод будет крупный. Женщина была здоровой, - прокомментировала Галия Махимова.



Как сказала Галия Амангельдиевна, 19 января родился ещё один малыш весом 5 200 граммов. А сегодня врачи прооперировали маму, у которой родился малыш весом 4 700.



Стоит отметить, что одним из крупных детей, рождённых в городском перинатальном центре в прошлом году, был мальчик весом 6 200.