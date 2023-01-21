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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 559

В Актау родилась девочка-гигант с весом почти 6 килограммов

В Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) родилась девочка-гигант весом 5 килограммов 800 граммов. На свет малышка появилась 19 января. Состояние мамы и малышки удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба АГПЦ.

Фото из архива Lada.kz
Девочка-батыр стала пятой по счёту у 26-летней жительницы Форт- Шевченко. Как сказали врачи, персонал роддома готовился к рождению крупного малыша, но вес девочки удивил всех.

- Я родила 19 января в 12:35 часов девочку весом 5 800 граммов, ростом 65 см. Роды были естественными. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить Шолпан Идрисовну, акушерку Жазиру ханым и всех, кто помогал мне. Это мой пятый ребёнок. Я многодетная мама. Мои дети все рождались с крупным весом. Сейчас моя малышка чувствует себя хорошо. Дома нас уже ждут родные, - поделилась Айгуль Жумабаева, мама новорождённой.

Со слов Галии Махимовой, директора АГПЦ, в центре в 2022 году на свет появилось 17 младенцев-гигантов. Причины появления на свет таких детей могут быть разные, но в случае с Айгуль Жумабаевой налицо генетическая наследственность, говорят врачи.

- Роженица поступила к нам 18 января, все анализы были сданы, УЗИ плода провели и стали готовиться к родам. В шесть утра 19 января провели стимулирующие манипуляции. В 12:35 она уже самостоятельно родила. Никаких показаний для операций не было, несмотря на то, что мы знали, что плод будет крупный. Женщина была здоровой, - прокомментировала Галия Махимова.

Как сказала Галия Амангельдиевна, 19 января родился ещё один малыш весом 5 200 граммов. А сегодня врачи прооперировали маму, у которой родился малыш весом 4 700.

Стоит отметить, что одним из крупных детей, рождённых в городском перинатальном центре в прошлом году, был мальчик весом 6 200.



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