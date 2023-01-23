В Мангистау выросло количество онкобольных: врачи стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

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Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев посетил в Мангистауской области ряд медицинских объектов, а также принял участие совместно с главными врачами в обсуждении актуальных вопросов здравоохранения, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РК.
Отмечается, что выявляемость онкопатологий на ранних стадиях в регионе увеличилась на 37 процентов.
- По итогам работы онкологической службы региона отмечена положительная динамика ключевых показателей за прошлый год. Если в 2021 году было выявлено 855 случаев или 117, 2 на 100 тысяч населения, то за 2022 год выявлено 1000 случаев или 132,4 на 100 тысяч населения. Так, рост выявляемости онкопатологий в динамике составил 12,9 процента в сравнении с 2021 годом – говорится на сайте.
Каждый четвертый пациент или 25 процентов случаев онкозаболеваний обнаружены на первой стадии болезни.
В структуре заболеваемости преобладают такие нозологии, как рак молочной железы- 11 процентов, рак шейки матки – 8,3 процента, коллоректальный рак -7,4 процента, рак желудка – 6,9 процента и рак пищевода – 6,8 процента. Свыше половины (53,4 процента) онкобольных превышают порог пятилетней выживаемости, и этот показатель имеет ежегодную положительную динамику. Динамика снижения смертности от рака в регионе составляет 17,3 процента. Если в 2021 году смертность составила 368 случаев или 50,5 на 100 тысяч человек, то за 2022 год - 312 случаев или 41,3 на 100 тысяч населения.
- Что касается реализации скрининговых программ, то в прошлом году обследования на выявление рака молочной железы прошли на 39 процентов больше женщин, чем в 2021 году, охват скринингом рака шейки матки увеличился на 161,6 процента. Первый вице-министр поручил кураторам службы усилить работу по выявляемости злокачественных образований на ранних стадиях, обеспечить пациентам «зеленый коридор для своевременного получения медпомощи, также повысить эффективность работы Ситуационного центра, – говорится на сайте Минздрава.
Также вице-министру рассказали об оснащении онкологического диспансера, в котором сегодня функционируют: линейный ускоритель, аппарат для брахиотерапии, С-дуга, КТ с планирующей системой, МРТ, цифровой маммограф с стереотаксической системой и томосинтезом, эндо-УЗИ, чистовые операционные и отделение реанимации со всем необходимым оснащением для проведения оперативной деятельности открытым и малоинвазивным способом, а также другое оборудование для лечебно-диагностической деятельности.
- За 2022 год в онкодиспансере получили лечение 4009 больных, что на 20,1 процента больше, чем в 2021 году. Количество проведённых сеансов химиотерапии составило 3032 или на 15,4 процента больше, чем в 2021 году. Хирургическое лечение применялось в 412 случаях, что вдвое превышает объёмы операций предыдущего года. Следует отметит, что врачи Мангистауского областного диспансера оказывают сегодня специализированную помощь пациентам из других регионов, при этом отток больных в республиканские клиники снизился в три раза. На базе онкодиспансера внедряются высокотехнологичные медуслуги, как лечение онкоурологии, проведение рентгенхирургии (химиоэмболизация и Радиочастотная катетерная абляция), которые ранее на местном уровне не оказывались, – отмечается на сайте Министерства здравоохранения.
Отмечается, что выявляемость онкопатологий на ранних стадиях в регионе увеличилась на 37 процентов.
- По итогам работы онкологической службы региона отмечена положительная динамика ключевых показателей за прошлый год. Если в 2021 году было выявлено 855 случаев или 117, 2 на 100 тысяч населения, то за 2022 год выявлено 1000 случаев или 132,4 на 100 тысяч населения. Так, рост выявляемости онкопатологий в динамике составил 12,9 процента в сравнении с 2021 годом – говорится на сайте.
Каждый четвертый пациент или 25 процентов случаев онкозаболеваний обнаружены на первой стадии болезни.
В структуре заболеваемости преобладают такие нозологии, как рак молочной железы- 11 процентов, рак шейки матки – 8,3 процента, коллоректальный рак -7,4 процента, рак желудка – 6,9 процента и рак пищевода – 6,8 процента. Свыше половины (53,4 процента) онкобольных превышают порог пятилетней выживаемости, и этот показатель имеет ежегодную положительную динамику. Динамика снижения смертности от рака в регионе составляет 17,3 процента. Если в 2021 году смертность составила 368 случаев или 50,5 на 100 тысяч человек, то за 2022 год - 312 случаев или 41,3 на 100 тысяч населения.
- Что касается реализации скрининговых программ, то в прошлом году обследования на выявление рака молочной железы прошли на 39 процентов больше женщин, чем в 2021 году, охват скринингом рака шейки матки увеличился на 161,6 процента. Первый вице-министр поручил кураторам службы усилить работу по выявляемости злокачественных образований на ранних стадиях, обеспечить пациентам «зеленый коридор для своевременного получения медпомощи, также повысить эффективность работы Ситуационного центра, – говорится на сайте Минздрава.
Также вице-министру рассказали об оснащении онкологического диспансера, в котором сегодня функционируют: линейный ускоритель, аппарат для брахиотерапии, С-дуга, КТ с планирующей системой, МРТ, цифровой маммограф с стереотаксической системой и томосинтезом, эндо-УЗИ, чистовые операционные и отделение реанимации со всем необходимым оснащением для проведения оперативной деятельности открытым и малоинвазивным способом, а также другое оборудование для лечебно-диагностической деятельности.
- За 2022 год в онкодиспансере получили лечение 4009 больных, что на 20,1 процента больше, чем в 2021 году. Количество проведённых сеансов химиотерапии составило 3032 или на 15,4 процента больше, чем в 2021 году. Хирургическое лечение применялось в 412 случаях, что вдвое превышает объёмы операций предыдущего года. Следует отметит, что врачи Мангистауского областного диспансера оказывают сегодня специализированную помощь пациентам из других регионов, при этом отток больных в республиканские клиники снизился в три раза. На базе онкодиспансера внедряются высокотехнологичные медуслуги, как лечение онкоурологии, проведение рентгенхирургии (химиоэмболизация и Радиочастотная катетерная абляция), которые ранее на местном уровне не оказывались, – отмечается на сайте Министерства здравоохранения.
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