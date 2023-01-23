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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:49

Просмотров: 2283

Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав

Пациенты ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»(ОЦПЗ) заявили об издевательствах в медучреждении и нарушении их прав. В знак протеста они объявили голодовку и зашили рты.

Фото из архива lada.kz
Пациенты отделения принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости сообщили о нарушении их прав и недолжном внимании со стороны персонала медучреждения.

- В учреждении наглым образом нарушают права пациентов, моральные и этические нормы, и банальная человечность чужда административному составу, начиная от директора и заканчивая уборщицей. То, что нас игнорируют, издеваются, всё равно, что ничего не сказать. Пациент М. обратился к социальному работнику Б. с заявлением о восстановлении документов, которые, к слову, пропали по вине медперсонала центра здоровья. За два месяца после обращения он прошёл семь кругов ада. Начались намеренные притеснения, моральные унижения, пренебрежение его здоровьем и многое другое. Прекрасно зная реакцию организма М. на медпрепарат, ему под благовидным предлогом поставили капельницу, которая вызвала аллергическую реакцию. На теле высыпали красные пятна, – говорится в заявлении пациентов.

Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав

Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав

Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав

Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав

Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав


Руководство самого областного центра сообщило, что оно назначено неделю назад, и на днях была встреча с пациентами.

- Тут нужно понимать, что пациенты наши имеют хроническое заболевание - психически поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя и наркотических веществ. В результате хронической интоксикации они имеют проблемы в поведении. Наши пациенты неоднократно избивали медицинский персонал и охрану. Они требуют к себе повышенного внимания и пытаются властвовать. Не отрицаю, в списке их жалоб есть и обоснованные пункты. К примеру, по питанию, я сам убедился, что порции недостаточные и поручил поставщику питания этот вопрос решить. Все пункты будут рассмотрены на комиссии. Сегодня с ними встречался сотрудник прокуратуры. Кроме того, они не всегда сами готовы принимать препараты, назначенные им врачом, нарушают порядок. Вчера я разговаривал с ними, никаких прецедентов не было. Они говорили насчёт голодовки. Я сказал, дайте время, неделю, мы будем комиссионно решать вопросы. Работника, про которого они написали в заявлении, мы временно отстранили, – сообщили в Центре психического здоровья.



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
  • OpenSuser
 saktau (Посетители) Вчера, 23:35
Красивый приятный почерк.
 
-1
  • Raiders
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • rastolkuy
 Андpей (Посетители) Вчера, 19:34
Ой, ну психи.
 
 

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