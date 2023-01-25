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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1703

Дрифт на льду в Актау попал на видео

Очевидцы сняли на видео опасную езду автомобиля на замёрзшем Каспии.

Кадр видео
Инцидент произошел сегодня, 25 января, на набережной в 1 микрорайоне.

Очевидцы сняли на видео, как водитель кроссовера демонстрирует навыки экстремального вождения на замерзшем Каспии.



- Водитель выехал на лед и устроил опасный дрифт. На замечания спасателей, которые несут дежурство, водитель не реагирует, - рассказали очевидцы.

Ранее фотограф Вадим Крючков запечатлел развлечения актаусцев на замёрзшем Каспии. Этой зимой наше море превратилось в подобие катка.



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Комментарии ( 4 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:13
Нелепо: автомобиль, цвет, выбранное место и убого: мастерство вождения)))
 
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  • arelav_74
 mahabbat1985 (Посетители) Сегодня, 17:18
Очень странный водитель однако или он думает, что с таким цветом кузова его долго искать будут и не найдут
 
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  • arelav_74
  • kolu411
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:53
водитель кроссовера демонстрирует навыки экстремального вождения

Врезаться задним правым колесом в прибрежный камень--это навык? Чего добился то? Помятый диск (как минимум) + завтра получит протокол! И статью найдут что-то на подобие "загрязнение водоёмов" bazar
 
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  • arelav_74
  • Космос
  • kolu411
 xerox (Посетители) Сегодня, 16:25
Где мозги, Карл, где?
 
 

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