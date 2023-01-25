Дрифт на льду в Актау попал на видео

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Инцидент произошел сегодня, 25 января, на набережной в 1 микрорайоне.
Очевидцы сняли на видео, как водитель кроссовера демонстрирует навыки экстремального вождения на замерзшем Каспии.
- Водитель выехал на лед и устроил опасный дрифт. На замечания спасателей, которые несут дежурство, водитель не реагирует, - рассказали очевидцы.
Ранее фотограф Вадим Крючков запечатлел развлечения актаусцев на замёрзшем Каспии. Этой зимой наше море превратилось в подобие катка.
Очевидцы сняли на видео, как водитель кроссовера демонстрирует навыки экстремального вождения на замерзшем Каспии.
- Водитель выехал на лед и устроил опасный дрифт. На замечания спасателей, которые несут дежурство, водитель не реагирует, - рассказали очевидцы.
Ранее фотограф Вадим Крючков запечатлел развлечения актаусцев на замёрзшем Каспии. Этой зимой наше море превратилось в подобие катка.