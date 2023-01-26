Протесты работников месторождения «Каламкас» в Мангистау: компания ответила на требования митингующих

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Порядка 157 работников ночной смены ПУ «Каламкассервис» на месторождении «Каламкас» в Мангистау потребовали выплаты бонусов за прошедший год. Рабочие заявили о приостановлении работы.



По информации руководства ТОО «Oil Services Company», согласно условиям и порядку выплаты бонуса работникам, утвержденных решением Правления АО НК «КазМунайГаз», основными условиями для выплаты бонуса являются:



1. Достижение положительного финансово-экономического результата деятельности за отчетный период, то есть наличие годового чистого дохода;



2. Отсутствие финансирования (вклады в уставной капитал, заемные средства, финансовая помощь) со стороны Единственного участника за отчетный период.



Но, как говорят в компании, по итогам 2022 года вышеуказанные условия не достигнуты.



- На сегодняшний день ТОО «OSС» не имеет возможности выплачивать бонусы, так как компания находится в плановом убытке. В ходе переговоров работникам было разъяснено, что бонус по итогам прошлого года выплачиваться не будет, предложено рассмотреть другие поднятые ими вопросы в рамках правового поля. В результате работники ТОО «OSС» на месторождении «Каламкас» согласились на создание примирительной комиссии и с 02.30 часов 26 января приступили к выполнению своих обязанностей. Компания будет действовать в рамках действующего законодательства, - сообщили в ТОО «Oil Services Company»



По данным компании, средняя заработная плата работников предприятия составляет 927 475 тенге, минимальная заработная плата - 640 000 тенге.