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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 1571

Протесты работников месторождения «Каламкас» в Мангистау: компания ответила на требования митингующих

На месторождении «Каламкас» в Мангистауской области 157 работников ночной смены ПУ «Каламкассервис» приостановили работу с требованием выплаты бонуса по итогам 2022 года. В ТОО «Oil Services Company» сообщили, что бонус выплачиваться не будет, и отметили, что минимальная заработная плата у сотрудников компании составляет 640 тысяч тенге.

Фото из архива Lada.kz
Порядка 157 работников ночной смены ПУ «Каламкассервис» на месторождении «Каламкас» в Мангистау потребовали выплаты бонусов за прошедший год. Рабочие заявили о приостановлении работы.

По информации руководства ТОО «Oil Services Company», согласно условиям и порядку выплаты бонуса работникам, утвержденных решением Правления АО НК «КазМунайГаз», основными условиями для выплаты бонуса являются:

1. Достижение положительного финансово-экономического результата деятельности за отчетный период, то есть наличие годового чистого дохода;

2. Отсутствие финансирования (вклады в уставной капитал, заемные средства, финансовая помощь) со стороны Единственного участника за отчетный период.

Но, как говорят в компании, по итогам 2022 года вышеуказанные условия не достигнуты.

- На сегодняшний день ТОО «OSС» не имеет возможности выплачивать бонусы, так как компания находится в плановом убытке. В ходе переговоров работникам было разъяснено, что бонус по итогам прошлого года выплачиваться не будет, предложено рассмотреть другие поднятые ими вопросы в рамках правового поля. В результате работники ТОО «OSС» на месторождении «Каламкас» согласились на создание примирительной комиссии и с 02.30 часов 26 января приступили к выполнению своих обязанностей. Компания будет действовать в рамках действующего законодательства, - сообщили в ТОО «Oil Services Company»

По данным компании, средняя заработная плата работников предприятия составляет 927 475 тенге, минимальная заработная плата - 640 000 тенге.



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Комментарии ( 2 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:20
Уже в который раз одна и та же петрушка с расчетами и начислениями для обычных полевиков рабочих...хаблы-траблы..типа.... По данным компании, средняя заработная плата работников предприятия составляет 927 475 тенге, минимальная заработная плата - 640 000 тенге...сообщили в ТОО «Oil Services Company»...они явно, что то попутали может они имели такие размеры зарплат от их офисных "рабочих" среднего звена типа их клерков??? burumburum это как из известной комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница"...
"А ты не путай свою личную шерсть с государственной!" Да если бы сами простые рабочие из их как говорится низшего звена получали бы от 600 до 900 тысяч да они бы вообще бы не выходили на разного рода забастовки да митинги!!! applause Значит обычная средняя зарплата у них была явно около 200 и 300 тысяч тенге!!! boyan
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:18
Сотрудники ТОО «Oil Services Company» - вообще ожирели что ли????, да у них самая высока зп не то что в регионе а в целом РК, даже сравнить операторов других компании (КБМ Бузачи и тд), то у них намного меньше angry
 
 

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