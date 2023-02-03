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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:02

Просмотров: 905

Очередь из грузовиков с овощами образовалась на пункте пропуска «Темир-баба» в Мангистау

Очередь из грузовых машин, застрявших на пункте пропуска «Темир-баба» между Казахстаном и Туркменистаном, образовалась три дня назад. Оптовики, продающие овощи, рассказали, что машины не пропускают из-за неправильной загрузки товара. Предприниматели опасаются, что продукция уже испортилась. В департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Иллюстративное фото
Десятки фур скопились на автомобильном пункте пропуска «Темир-баба» на границе между Казахстаном и Туркменистаном.

По словам предпринимателя Лианы Тотоевой, в очереди стоит фура с ее товаром – она продает овощи на оптовом рынке «Асар-С». Проблема скопления машин, по ее словам, наблюдается уже несколько дней.

- Задержку объясняют тем, что фуры перегружены. Третьи сутки груз не пропускают. У нас там огурцы, перец. Боимся, что товар испортится, - говорит предпринимательница.

Другой предприниматель Амангельды Атакаев рассказал, что фуры не пропускают из-за неправильной загрузки товара.

- Фуру ждем уже четвертые сутки. Говорят, что транспортный перевес, якобы наши поставщики неправильно загрузили товар, то есть, неравномерно. Сказали, что нужно выгружать товар. Мы отправили туда машину с грузчиками. Они сейчас там находятся, говорят, очередь большая: 20-30 машин стоят. Товар скоропортящийся, не знаю, в каком состоянии придет, и сможем ли мы его продать, - рассказал Амангельды Атакаев.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что скопление фур на границе связано по нескольким причинам:

1. Прибывающие транспортные средства по направлению въезда в Республику Казахстан при прохождении транспортного контроля с применением автоматизированных систем измерения весовых параметров выявляют превышение допустимых осевых нагрузок.
По обращению перевозчика, допускается проведение разгрузки. Учитывая, что на таможенном посту отсутствуют условия проведения разгрузочно-погрузочных работ и спецтехники, перевозчики в целях устранения данных несоответствий нанимают с близлежащего населенного пункта (г. Жанаозен, 170 км) грузчиков и технику. Из-за отсутствия дорожного покрытия на протяженности 70 км ожидание занимает более 3-4 часов.

2. Ожидание таможенного оформления, т.е. подача таможенной декларации для осуществления выпуска товаров и дальнейшего выезда из пункта пропуска.

3. На таможенном посту производится таможенное декларирование товаров с подачей декларации на товары, где системой управления рисков в автоматическом режиме назначается таможенный досмотр.

- Учитывая, что на таможенном посту находится только одно крытое помещение (здание для углубленного досмотра), в котором проводится таможенный досмотр, и один таможенный досмотр занимает более 5-6 часов, остальным перевозчикам приходится ожидать своей очереди, в том числе для устранения выявленных осевых нагрузок, - прокомментировали в ведомстве.

Для дополнительного получения справок по данным вопросам предпринимателям рекомендовали обращаться к руководителю отдела интегрированного контроля и таможенной инфраструктуры Ахмедову Кайсару: 8 (7292) 30-13-10 добавочный 1105.



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Комментарии ( 3 )

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бася (Посетители) Сегодня, 17:36
понятно же что кто то специально эту ситуацию создает! у них свои поставки и по своим ценам и откатам,все уже просчитано( а поставщикам надо напрямик контактировать с правительством своим и нашим,только тогда что то сдвинется...
 
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  • Ирон
  • Placida
  • бася
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 16:41
У нас вся проблема в том что дороги нормальные не строят и такие ограничения, главное по территории Туркменистана техника спокойно прошла. Наше государство мало того что ишачьи налоги, пошлины и прочее дрёт так и ещё такие ограничения, плюс не развитая система досмотра, отсутствие того иного. Потом рапортуют об уровне инфляции больше 20%, а то что у нас инфляция завозная никто не думает. Ещё громкие заявления делают о развитии торговли между странами. Все условия делают для бизнеса и социально экономического роста, слов нет.
 
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  • бася
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:22
опять цены полетят вверх
 
 

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