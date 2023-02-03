Очередь из грузовиков с овощами образовалась на пункте пропуска «Темир-баба» в Мангистау

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Десятки фур скопились на автомобильном пункте пропуска «Темир-баба» на границе между Казахстаном и Туркменистаном.



По словам предпринимателя Лианы Тотоевой, в очереди стоит фура с ее товаром – она продает овощи на оптовом рынке «Асар-С». Проблема скопления машин, по ее словам, наблюдается уже несколько дней.



- Задержку объясняют тем, что фуры перегружены. Третьи сутки груз не пропускают. У нас там огурцы, перец. Боимся, что товар испортится, - говорит предпринимательница.



Другой предприниматель Амангельды Атакаев рассказал, что фуры не пропускают из-за неправильной загрузки товара.



- Фуру ждем уже четвертые сутки. Говорят, что транспортный перевес, якобы наши поставщики неправильно загрузили товар, то есть, неравномерно. Сказали, что нужно выгружать товар. Мы отправили туда машину с грузчиками. Они сейчас там находятся, говорят, очередь большая: 20-30 машин стоят. Товар скоропортящийся, не знаю, в каком состоянии придет, и сможем ли мы его продать, - рассказал Амангельды Атакаев.



Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что скопление фур на границе связано по нескольким причинам:



1. Прибывающие транспортные средства по направлению въезда в Республику Казахстан при прохождении транспортного контроля с применением автоматизированных систем измерения весовых параметров выявляют превышение допустимых осевых нагрузок.

По обращению перевозчика, допускается проведение разгрузки. Учитывая, что на таможенном посту отсутствуют условия проведения разгрузочно-погрузочных работ и спецтехники, перевозчики в целях устранения данных несоответствий нанимают с близлежащего населенного пункта (г. Жанаозен, 170 км) грузчиков и технику. Из-за отсутствия дорожного покрытия на протяженности 70 км ожидание занимает более 3-4 часов.



2. Ожидание таможенного оформления, т.е. подача таможенной декларации для осуществления выпуска товаров и дальнейшего выезда из пункта пропуска.



3. На таможенном посту производится таможенное декларирование товаров с подачей декларации на товары, где системой управления рисков в автоматическом режиме назначается таможенный досмотр.



- Учитывая, что на таможенном посту находится только одно крытое помещение (здание для углубленного досмотра), в котором проводится таможенный досмотр, и один таможенный досмотр занимает более 5-6 часов, остальным перевозчикам приходится ожидать своей очереди, в том числе для устранения выявленных осевых нагрузок, - прокомментировали в ведомстве.



Для дополнительного получения справок по данным вопросам предпринимателям рекомендовали обращаться к руководителю отдела интегрированного контроля и таможенной инфраструктуры Ахмедову Кайсару: 8 (7292) 30-13-10 добавочный 1105.