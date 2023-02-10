Фото предоставлено волонтерским движением Lider.kz
Как сообщают волонтёры Lider.kz, в Жанаозене нашли без вести пропавшего охранника Бека Кубашова. Мужчина жив и здоров.
Ранее сообщалось, что сотрудник товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Калкан Кузет» покинул 3 февраля свой пост в ночное дежурство и не вернулся ни на работу, ни домой. Пропавший был одет в специальную рабочую одежду «Кузет».
Ранее сообщалось, что сотрудник товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Калкан Кузет» покинул 3 февраля свой пост в ночное дежурство и не вернулся ни на работу, ни домой. Пропавший был одет в специальную рабочую одежду «Кузет».
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