Курица в пятнах: качеством товара недовольны жители Актау

- Как только начали продавать кур, они были светлые, свежие и чистые. Последние три месяца на них жалко смотреть: частично в перьях, имеют какой-то чахлый вид. Птицефабрика явно стала работать не на качество, а на количество, - говорит одна из пользователей Маххабат.

- Разморозив и вытащив ее из пакета я была в шоке. Курица покрыта какими-то болячками. Может она поражена какой-нибудь болезнью, кто ее знает. Готовить побоялась, обратно упаковала в пакет. Вечером с мужем пошли в торговый центр, где и брали эту курицу. Администратору лишь стоило только приоткрыть пакет, и без разбирательств и вопросов она сказала кассиру вернуть деньги за товар, - рассказала Рысгуль.