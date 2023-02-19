Курица в пятнах: качеством товара недовольны жители Актау

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Некоторые горожане в последнее время стали заявлять о недоброкачественности продукции местной птицефабрики.
В социальных сетях люди также жалуются на то, что качество мяса кур именно местного производителя ухудшилось в разы.
Местная жительница Рысгуль продемонстрировала продукцию этой местной марки, купленной в торговом центре «Жигер».
В компании «Каспий кус» проигнорировали вопросы журналиста.
Напомним, ранее мы рассказывали, куда обращаться при нарушениях продажи продуктов в Актау.
В социальных сетях люди также жалуются на то, что качество мяса кур именно местного производителя ухудшилось в разы.
- Как только начали продавать кур, они были светлые, свежие и чистые. Последние три месяца на них жалко смотреть: частично в перьях, имеют какой-то чахлый вид. Птицефабрика явно стала работать не на качество, а на количество, - говорит одна из пользователей Маххабат.
Местная жительница Рысгуль продемонстрировала продукцию этой местной марки, купленной в торговом центре «Жигер».
- Разморозив и вытащив ее из пакета я была в шоке. Курица покрыта какими-то болячками. Может она поражена какой-нибудь болезнью, кто ее знает. Готовить побоялась, обратно упаковала в пакет. Вечером с мужем пошли в торговый центр, где и брали эту курицу. Администратору лишь стоило только приоткрыть пакет, и без разбирательств и вопросов она сказала кассиру вернуть деньги за товар, - рассказала Рысгуль.
В компании «Каспий кус» проигнорировали вопросы журналиста.
Напомним, ранее мы рассказывали, куда обращаться при нарушениях продажи продуктов в Актау.