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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 2061

Курица в пятнах: качеством товара недовольны жители Актау

Возмущение у местных жителей вызывает нынешнее качество мяса птицы.

Кадр видео
Некоторые горожане в последнее время стали заявлять о недоброкачественности продукции местной птицефабрики.

В социальных сетях люди также жалуются на то, что качество мяса кур именно местного производителя ухудшилось в разы.

- Как только начали продавать кур, они были светлые, свежие и чистые. Последние три месяца на них жалко смотреть: частично в перьях, имеют какой-то чахлый вид. Птицефабрика явно стала работать не на качество, а на количество, - говорит одна из пользователей Маххабат.


Местная жительница Рысгуль продемонстрировала продукцию этой местной марки, купленной в торговом центре «Жигер».

Курица в пятнах: качеством товара недовольны жители Актау


- Разморозив и вытащив ее из пакета я была в шоке. Курица покрыта какими-то болячками. Может она поражена какой-нибудь болезнью, кто ее знает. Готовить побоялась, обратно упаковала в пакет. Вечером с мужем пошли в торговый центр, где и брали эту курицу. Администратору лишь стоило только приоткрыть пакет, и без разбирательств и вопросов она сказала кассиру вернуть деньги за товар, - рассказала Рысгуль.


В компании «Каспий кус» проигнорировали вопросы журналиста.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда обращаться при нарушениях продажи продуктов в Актау.



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Комментарии ( 4 )

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 Vladik (Посетители) Сегодня, 11:16
Мораторий же lol

А если по существу: за так называемыми предпринимателями на деле нет никакого контроля. У 95% из них нет никаких разрешительных документов. Продукция изготавливается в антисанитарных условиях. В магазинах полно просрочки, товаров без маркировки.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:50
Цитата: Василий Кравчук
где ответ СЭС Актау?
look
СЭС ответит:- ЧТО!, скоро весна и куры появились в веснушках и бородавках... popa

Все мы ходим под богом.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:48
Не долго музыка играла. Или все таки лучше брать в специализированных точках этого местного производителя.
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 10:19
где ответ СЭС Актау? hypnosis
 
 

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