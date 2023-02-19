Курица в пятнах: на птицефабрике в Актау ответили на жалобы

Фото местной жительницы
На птицефабрике ТОО «Актау-агро» объяснили, что повреждения (микроожоги, рубцы) на некоторых тушках птиц действительно имеются.
В настоящее время во взаимодействии с акиматом области и КТЖ налажено своевременное предоставление вагонов.
Напомним, местная жительница продемонстрировала продукцию местной марки, которой она оказалась крайне недовольна.
- Это связано с кратковременным сбоем в технологическом процессе выращивания птицы. Причиной сбоя явилась несвоевременная поставка составляющих частей для комбикормов из-за недостатка вагонов, - отметил директор ТОО «Актау-агро» Данияр Тургинов.
В настоящее время во взаимодействии с акиматом области и КТЖ налажено своевременное предоставление вагонов.
- Указанные случаи имеют единичный характер в отдельных партиях поставки. Каждая партия проходит лабораторные исследования и по ним имеются соответствующие протоколы СЭС. Каких-либо инфекционных заболеваний на территории птицефабрики не зарегистрировано, - заверил Данияр Тургинов.
Напомним, местная жительница продемонстрировала продукцию местной марки, которой она оказалась крайне недовольна.
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