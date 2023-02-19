Курица в пятнах: на птицефабрике в Актау ответили на жалобы

- Это связано с кратковременным сбоем в технологическом процессе выращивания птицы. Причиной сбоя явилась несвоевременная поставка составляющих частей для комбикормов из-за недостатка вагонов, - отметил директор ТОО «Актау-агро» Данияр Тургинов.

- Указанные случаи имеют единичный характер в отдельных партиях поставки. Каждая партия проходит лабораторные исследования и по ним имеются соответствующие протоколы СЭС. Каких-либо инфекционных заболеваний на территории птицефабрики не зарегистрировано, - заверил Данияр Тургинов.