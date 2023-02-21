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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:59

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Брат нашел сестру из Актау спустя 27 лет разлуки

Воссоединиться родственникам помогли волонтеры.

Фото из доступных источников
По словам волонтеров из Lider.kz в Актау, месяц назад к ним в организацию обратился Анатолий Самохвалов из Астрахани. Он просил помочь разыскать своего брата Геннадия.

Как рассказал мужчина, его семья, а именно родная сестра, брат и отец с матерью переехали из Астрахани в Актау (тогда еще бывший Шевченко), а он потерял с ними связь.

Спустя месяц поисков в интернете и огромного количества рассылок, сделанных в Сети, волонтерам из Актау удалось найти сестру Анатолия - Любовь Владимировну Шевченко (Самохвалову). Со слов сестры, ее второй брат и родители, к сожалению, уже скончались. А сама Любовь уже и не надеялась найти Анатолия.

Благодаря совместным усилиям волонтеров и представителей правоохранительных органов, которые также содействовали поискам, состоялось воссоединение брата и сестры спустя 27 лет разлуки.

Сегодня, 20 февраля, они созвонились по телефону. Анатолий является инвалидом по зрению, поэтому, скорее всего, Любовь сама отправится к нему.



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