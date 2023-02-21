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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 421

Жители заявили о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау

По словам горожан, в супермаркетах города лук продают не по заявленной ранее акиматом цене по 187 тенге за кило, а по завышенной.

Фото жителей Актау
Жители Актау сообщили, что сегодня, посетив магазины «Дана» в 4 микрорайоне и «Алтын фуд» в 9 микрорайоне, крайне удивились цене на лук.

Килограмм лука в «Дане» продают за 331 тенге. В магазине «Алтын фуд» лук стоит 352 тенге за килограмм.

Жители заявили о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау


Жители заявили о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау


Напомним, сегодня 21 февраля в областном управлении предпринимательства и торговли заявили, что крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.



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Комментарии ( 3 )

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  • Adai11
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:59
в целях стабилизации цен проводится ежедневный мониторинг. При наличии 53 мониторинговых групп «Народный контроль» по Мангистауской области ежедневно проверяется около 1 900 торговых точек.

Ну и где ваши 53 мониторинговые группы? Ежедневно проверяет 1 900 торговые точки? Вы даже в основных 5 магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» не можете навести порядок с ценой на лук! (и не только на лук) stena Сидите в кабинетах бла-бла-бла...
 
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Vladik (Посетители) Сегодня, 12:51
"Нет такого преступления на которое не пошёл бы предприниматель за 300% прибыли".

А что им какой то там меморандум...

А вот владельцев этих торговых точек вряд ли заботит сколько стоит лук, да и остальные продукты.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:39
Жители Актау сообщили, что сегодня, посетив магазины «Дана» в 4 микрорайоне и «Алтын фуд» в 9 микрорайоне, крайне удивились цене на лук.

ВОТ! так,- это вам не туалетная бумага...
Можно подумать, ЧТО!, другие овощи не подорожали?!...
"новый Казахстан",и цены "новые"...

Все мы ходим под богом.
 
 

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