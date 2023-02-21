Жители заявили о завышенных ценах на лук в супермаркетах Актау

Фото жителей Актау
Жители Актау сообщили, что сегодня, посетив магазины «Дана» в 4 микрорайоне и «Алтын фуд» в 9 микрорайоне, крайне удивились цене на лук.
Килограмм лука в «Дане» продают за 331 тенге. В магазине «Алтын фуд» лук стоит 352 тенге за килограмм.
Напомним, сегодня 21 февраля в областном управлении предпринимательства и торговли заявили, что крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.
Килограмм лука в «Дане» продают за 331 тенге. В магазине «Алтын фуд» лук стоит 352 тенге за килограмм.
Напомним, сегодня 21 февраля в областном управлении предпринимательства и торговли заявили, что крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.